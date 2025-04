ファーストサマーウイカが、4月20日に開催された吉澤嘉代子の単独公演『夢で会えたってしょうがないでショー』に出演。網タイツで美脚をあらわにした“悪警官“としての姿を自身のInstagramに投稿した。

ウイカは、サングラスに竹刀を持ったセクシーポリスでのリハーサル写真をポスト。撮影は“すてきなゲスト“としてともに出演していた阿部真央が担当している。この投稿に、吉岡里帆は「ウイカ様最高でした!!客席でヴウォー!と叫ばせて頂きました」「同じ関西人として、カッコ良い台詞回し存在感にときめきました」とコメント。

ほかにも投稿には、「出立ちJudas Priestで笑いました…「化粧落とし」好きな曲だったのでメタルの片鱗みせてくれてありがとうございます」「UIKA looks SO COOL! Was this a music performance?」といったファンからの声が寄せられている。

阿部もウイカとのツーショットをInstagramに上げており、「悪警官役のウイぽん次元超えて美しすぎるのよ…ウイカちゃんのステージも素晴らしすぎました」と綴っている。

(文=リアルサウンド編集部)