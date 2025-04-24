¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥µ¥Þー¥¦¥¤¥«¡¢¡È°·Ù´±¡È¥»¥¯¥·ー¥Ý¥ê¥¹»Ñ¤ÇÈþµÓÈäÏª¡¡µÈ²¬Î¤ÈÁ¤âµÒÀÊ¤Ç¡Ö¥ô¥¦¥©ー¡ª¡×¤È¶«¤ÓÀä»¿
¡¡¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥µ¥Þー¥¦¥¤¥«¤¬¡¢4·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿µÈß·²ÅÂå»Ò¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¡ØÌ´¤Ç²ñ¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¥·¥çー¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ÌÖ¥¿¥¤¥Ä¤ÇÈþµÓ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡È°·Ù´±¡È¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡Û¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î¡È°·Ù´±¡È»Ñ¤Î¥¦¥¤¥«¡¡°¤Éô¿¿±û¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡Ë
¡¡¥¦¥¤¥«¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ËÃÝÅá¤ò»ý¤Ã¤¿¥»¥¯¥·ー¥Ý¥ê¥¹¤Ç¤Î¥ê¥Ïー¥µ¥ë¼Ì¿¿¤ò¥Ý¥¹¥È¡£»£±Æ¤Ï¡È¤¹¤Æ¤¤Ê¥²¥¹¥È¡È¤È¤·¤Æ¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿°¤Éô¿¿±û¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¤Ï¡Ö¥¦¥¤¥«ÍÍºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡ªµÒÀÊ¤Ç¥ô¥¦¥©ー¡ª¤È¶«¤Ð¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÆ±¤¸´ØÀ¾¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤Âæ»ì²ó¤·Â¸ºß´¶¤Ë¤È¤¤á¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½ÐÎ©¤ÁJudas Priest¤Ç¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ö²½¾ÑÍî¤È¤·¡×¹¥¤¤Ê¶Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥á¥¿¥ë¤ÎÊÒÎÚ¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖUIKA looks SO COOL! Was this a music performance?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¤Éô¤â¥¦¥¤¥«¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤òInstagram¤Ë¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö°·Ù´±Ìò¤Î¥¦¥¤¤Ý¤ó¼¡¸µÄ¶¤¨¤ÆÈþ¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤è¡Ä¥¦¥¤¥«¤Á¤ã¤ó¤Î¥¹¥Æー¥¸¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë