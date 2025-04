ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、『ミニオン 』をテーマにしたエリア「ミニオン・パーク」について、2025年夏に拡張することを発表。加えて、新アトラクション「ミニオン・ハチャメチャ・ミッション 〜大悪党への道〜」の詳細を明らかにした。■“ビシャス6”がパークアトラクション初登場「ミニオン・パーク」は、『ミニオン』をテーマにした世界最大級のテーマエリアとして、これまで「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」や「ミニオン・ハチャメチャ・アイス」など人気アトラクションを展開してきた。今回、その“ハチャメチャ”に楽しい体験価値をさらにパワーアップするべく、ミニオンによる“やっちまった!”第一弾として、本エリアに隣接する形で新エリアを拡張し、敷地面積が1.4倍にスケールアップされる。

また、拡張にともない誕生する新アトラクション「ミニオン・ハチャメチャ・ミッション〜大悪党への道〜」は、パーク史上初のムービング・ウォークウェイ式シューティングアトラクション。ゲストは、最新鋭のブラスター“イーリミネーターX(電気銃)”を手にムービング・ウォークウェイに乗りこみ、パーク内アトラクション初登場となるスーパー悪党グループ“ビシャス6”の新メンバーになるため、高得点を目指してシューティングの腕を競う。そのほか、新エリアでしか出会えないユニークなフードを提供するスナックスタンドや新しいグッズが登場するショップなど、新たなエンターテイメントを多数展開予定だ。HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.(C) NintendoTM & (C) Universal Studios & Amblin EntertainmentTM & (C) Universal Studios. All rights reserved.