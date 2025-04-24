¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¡¤µ¤µ¤Ï¤é¾Þ¶¥Áö¡ÛÄÓ¿¢À¯¹À¡¡A2¾¡Éé¶î¤±¤â¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹Í¤¨¤º¤ËÁö¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡ÖÂè36²ó¤µ¤µ¤Ï¤é¾Þ¶¥Áö¡×¤¬¡¢25Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡¾¾»³¾¸ã¡¢µÈÀîÀ²¿Í¤È½é²¼¤í¤·¤«¤é¼¢²ì»ÙÉôÀª¤Ë¾è¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿40¹æµ¡¡£¤½¤·¤Æº£Àá¤â¡¢¤Ó¤ï¤³¤ò¥Û¡¼¥à¥×¡¼¥ë¤È¤¹¤ëÄÓ¿¢À¯¹À¡Ê43¡Ë¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ú¥é¤òÃ¡¤¯Á°¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿²óÅ¾ÉÔÂ¤ÏÄ´À°¤ò»Ü¤·¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡ÖÂ¤ÏÉáÄÌ¤«¤Ê¡£²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ°¤¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¡£6¹æÄú¤Î½éÆü8R£±²óÁö¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é¥Ú¥é¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃ¡¤¤¿¤¤¡×¤È¿Í»ö¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£
¡¡º£´ü¤Î¾¡Î¨¤Ï5.42¤Ç¡¢23Æü¸½ºß¤ÎA2µé¿äÄê¥Ü¡¼¥À¡¼¤¬5.45¤ÈËÉ±Ò¤ØÀµÇ°¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¾å¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹Í¤¨¤º¤ËÁö¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê¿¾ï¿´¤ò´Ó¤¤¤Æ¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤ò¾å¤²¡¢»Ä¤ê5¾¡¤ÎÄÌ»»1000¾¡¤Ë¤â¶á¤Å¤¤¿¤¤¡£