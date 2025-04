水曜日のカンパネラが、初のホールツアーを開催し、全国14か所をまわり、番外編として東京・浅草公会堂にてライブを行った。以下、そのオフィシャルレポートを掲載する。雨の浅草。あいにくの天候ながら、街は観光客で賑わっていた。その中心にそびえる浅草公会堂が、水曜日のカンパネラ初ホールツアーの締めくくりの地、そしてこの日、彼女たちにとって初めて立つステージだ。チケットはSOLD OUT。会場いっぱいの観客が、ツアーファイナルを目撃すべく集まった。

18時48分、暗転とともに音楽プロデューサー・ケンモチヒデフミがステージに登場。客席から大きな拍手と歓声が湧き上がる。ケンモチがDJセットを操作し重低音を響かせると、ステージ中央の床下から鉄かごがせり上がった――しかし、そこに詩羽の姿はない。スポットライトが照らしたのは、なんと2階席。詩羽のサプライズ登場に観客は驚きと歓喜の声をあげた。詩羽は2階席を動き回りながら「ティンカーベル」を歌い、客席を通ってステージへ。続けて、詩羽体制で初めての楽曲「バッキンガム」を披露した。MCでは、ツアーファイナルを迎えられた喜びとチケット完売への感謝を述べ、「観客の顔が見えるライブが貴重」と語り、「みんなで一緒に楽しみを作っていきたい!」と呼びかけた。続いて、初代カンパネラ時代から歌い継がれる”お風呂の歌”「ディアブロ」へ。観客と一緒に振付を練習し、「いい湯だね♪」という歌詞に合わせてコール&レスポンス。ミドルテンポの「聖徳太子」では2人のダンサーが加わり、サビでは手を左右に振って盛り上がった。疾走感あふれる「シャルロッテ」を披露すると、詩羽は、アジア・ヨーロッパツアーの開催を発表。大きな歓声と拍手が起こる中、初のヨーロッパ公演への期待をにじませつつ、詩羽は「私、インドアだからなあ」と笑顔で語った。「つらいことは”つらい”って言うことで、変わる気持ちもあると思う。今日のライブが少しでもピースな気持ちになって、いい日に繋がってくれたら」と語り、「楽しいですか?」と詩羽が問いかけると、客席からは大歓声が上がった。「水曜日のカンパネラの客層はバラバラ。でも、性別や年齢に関係なく、全力で楽しむ姿が一番かっこいいと思う」と語り、ダンスチューン「金剛力士像」へ。赤と青のライティングが印象的な中、再び2人のダンサーが登場し、その前で詩羽は歌声をじっくり聴かせた。「赤ずきん」では、布団に隠れたオオカミと8人の赤ずきんが登場し一緒にダンス。楽曲終盤には、布団の裏に「アサクサ」と書かれていることが明らかになり、会場はさらに盛り上がる。勢いそのままに、「たまものまえ」では、<踊りたい奴は たまもるふぉーぜ>の後のドロップで「コンココンダンス」を観客と一緒に踊った。ケンモチによるグッズ紹介を挟むと、星が輝くステージ背景の中、詩羽は客席を歩きながら「願いはぎょうさん」を歌う。楽曲中盤には、10人のダンサーたちが手持ちの龍で、客席を練り歩いて楽曲を盛り上げた。「赤猫」では、てぼ(ラーメンの麺を茹でたり、湯切りしたりするための道具)を持ったダンサーが湯切りダンスへ。楽曲中盤には、巨大てぼが登場し、詩羽を中心に全員で”湯切り”をしていく。後方ではケンモチが蓮華を振るい、楽しげに盛り上げているのが微笑ましい。楽曲後半には、全員で「せーの」と湯を切るとラーメンが完成、会場はさらにヒートアップした。「四天王」では、<四天王って知ってんの>というコール&レスポンスが響き渡った。再びのMCでは、詩羽が映画『パリピ孔明 THE MOVIE』(4月25日公開)に出演していることに加え、劇中歌「again and again」をリリースしたこと、5月1日(木)に渋谷WWWで崎山蒼志との共演ライブがあることを告知。次の楽曲が5人のアイドルグループを描いた「一寸法師」であることを明らかにすると、客席から4人をステージに招き、詩羽を加えた5人で小槌を手に踊り、それぞれが自由なスタイルでダンスを行なった。この日だけのスペシャルユニットに、観客は大きな拍手が送られる。一転、「動く点P」は数学の”動く点P・Q”をモチーフにした楽曲。色とりどりの球体がステージを駆け巡り、光と音の連動演出が美しく彩った。「どうですか、詩羽は?」と問いかけると、「かわいい!」と即答の声が飛ぶ。ツアーでは毎公演、異なる衣装を着てきたと語り、この日は赤を取り入れた派手なロリータ衣装であること、最近のお気に入りだと嬉しそうに話した。「人との出会いが多くなる時期、好きなものを否定されることもあるかもしれない。でも、自分の好きなものを抱えていることが大事。どんなことを言われても、自分の”好き”を信じてステージに立ち続けたい」と真っ直ぐに観客へ想いを届けた。「残り4曲です。いつも通り、アンコールはありません!」と、詩羽が笑顔で伝えると、TVアニメ『九龍ジェネリックロマンス』の主題歌「サマータイムゴースト」へ。先日の長崎で初披露したばかりの新曲で、この日が2回目のパフォーマンスだという。テンポ変化やラップを含む難曲を、堂々と歌い上げた。レゲエ調の「マーメイド」では、4本の大漁旗がステージを舞い、ホーンとブレイクビーツが絡む高揚感たっぷりの展開の中、タオル回しで会場の一体感は最高潮に。曲が終わり、詩羽がタオルを投げ入れると、ミラーボールが回転、場内に光が乱反射した。水カン最大のヒット曲「エジソン」では、心地よいハウストラックの上で観客が思い思いに踊った。詩羽は左右中央へと動きながら、観客へ投げキスを送った。ラストは、ライブ最後の定番曲「招き猫」。ステージ脇から巨大な招き猫が登場すると、<福を招き招き招き招き入れるのだ>に合わせて観客全体で”招き”ポーズ。多幸感に包まれたまま、「今日はありがとうございました! 水曜日のカンパネラでした」と詩羽が挨拶。最後は両手でバンザイし、「ツアーに来てくれてありがとう! みんな愛してるよー! またね!」と叫び、詩羽とケンモチはステージを後にし、ホールツアーは大団円の中、幕を閉じた。ラストを飾る東京公演にて、詩羽体制初となるアジア・ヨーロッパツアー<SUMMER TIME GHOST>の開催を発表した水曜日のカンパネラ。本ツアーでは、2025年6月から8月にかけてアジア3カ国(ソウル、台北、バンコク)、ヨーロッパ3カ国(ロンドン、ミラノ、パリ)を巡っていく。更に、カトヴィツェにて開催される音楽祭典「OFF FESTIVAL」への出演も決定している。詩羽が水曜日のカンパネラに加入して以来初のヨーロッパ公演となるので、是非チェックしてほしい。写真・横山マサトセットリスト1. ティンカーベル2. バッキンガム3. ディアブロ4. 聖徳太子5. シャルロッテ6. 金剛力士像7. 赤ずきん8. たまものまえ9. 願いはぎょうさん10. 赤猫11. 四天王12. 一寸法師13. 動く点P14. サマータイムゴースト15. マーメイド16. エジソン17. 招き猫"プレミアムライブ2025" 予習/復習プレイリストhttps://wed-camp.lnk.to/premiumlive_yosyu<ライブ情報>SUMMER TIME GHOSTソウル公演2025年6月8日(日)ソウル・弘大 musinsa garageチケット発売日:4月3日 (木) 14:00〜https://www.globalinterpark.com/ja/product/25004911?prdNo=25004911お問い合わせ:asianpopfestivalkr@gmail.com台北公演2025年6月20日(金)Legacy Taipei傳 音樂展演空間チケット発売日:4月4日(金) 12:00〜https://romanticoffice.kktix.cc/events/wednesdaycampanella2025バンコク公演2025年6月22日(日)Lido Connect (Hall2)チケット発売日:3月29日(土)11:00〜https://www.ticketmelon.com/sss/wc2025ロンドン公演2025年7月27日(日)HEAVENチケット発売日:4月25日(金)18:00〜ミラノ公演2025年7月29日(火)LEGEND CLUBチケット発売日:4月25日(金)18:00〜パリ公演2025年7月31日(木) PETIT BAINチケット発売日:4月25日(金)18:00〜カトヴィツェ2025年8月2日(土)Katowice, Dolina Trzech Stawówチケットリンク:https://www.reservix.de/tickets-off-festival/b0d3274b5-10b9-49e4-be33-750bf4cd1d6d〜映画『パリピ孔明 THE MOVIE』公開記念〜 "again and again"リリース記念パーティー出演:詩羽 / 崎山蒼志2025年5月1日(木)渋谷WWW時間:開場 18:15 / 開演 19:00チケット料金:前売り 5600円(税込・ドリンク代別 / 整理番号付き)チケットURL:https://w.pia.jp/t/utaha/水曜日のカンパネラ Official Site:http://www.wed-camp.com/