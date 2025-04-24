TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ»Ô¤Î¹Ù³°¤Ç¤­¤Î¤¦µ¯¤­¤¿»ö¸Î¡£²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢¶¶¤Î°ìÉô¤¬ÊøÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Âç¤­¤Ê¿å¤·¤Ö¤­¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êø¤ìÍî¤Á¤ë¶¶¡£¾åÉô¤Î¥¢¡¼¥ÁÉôÊ¬¤Î¤ß¤¬»Ä¤Ã¤¿ÊøÍî¸å¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¿¤ê¤Ë¹õ¤¤±ì¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤­¤Î¤¦¸áÁ°7»þ¤´¤í¡¢Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ»Ô¤Î¡ÖÄ¬Çò²ÏÂç¶¶¡×¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢¶¶¤Î°ìÉô¤¬ÊøÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ»Ï©¤ÏÄ¾Á°¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Íî²¼¤·¤¿¼ÖÎ¾¤ä¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¶¶¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²ÐºÒ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¶¶¤ò¤Ä¤ë¤¹ÉôÊ¬¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Åö¶É¤Ï»ö¸ÎÄ´ººÈÉ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÌµþ»ÔÆâ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶¶¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÄ¾¤Á¤ËÅÀ¸¡¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£