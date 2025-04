【キデイランド新宿店】 4月25日 オープン予定 営業時間:10時30分~20時30分 場所:東京都新宿区新宿オカダヤビル 1階~4階 (東京都新宿区新宿3-23-16)

キデイランドの新たな店舗「キデイランド新宿店」のオープニングセレモニーにて、キャラクターのグリーティングが実施された。

Kawaiiキャラクターラバーな聖地として、4月25日に新たに誕生する「キデイランド新宿店」。オープン前日のセレモニーの一環として、店舗内の各ショップを代表する人気キャラクターが特別に登場するグリーティングが実施された。

ちいかわやリラックマ、コウペンちゃんやちびまる子ちゃんなどが一同に介する貴重な機会となったので、本稿ではその様子を撮り下ろしで紹介していく。

【ちいかわ】【リラックマ】【ちびまる子ちゃん、コジコジ、モンチッチ】【コウペンちゃん】

(C) nagano / chiikawa committee

(C)S.P (C)M.S

(C)SAN-X CO., LTD ALL RIGHT RESERVED.

(C) 2025 Sekiguchi Co.,Ltd.

(C)るるてあ