

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43425.82 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42688.90 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41604.60 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40749.39 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40450.36 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39783.39 ボリンジャー:＋1σ(26週)

38809.87 ボリンジャー:＋1σ(13週)

38636.80 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38192.68 均衡表雲上限(日足)

38109.51 200日移動平均線

37962.17 26週移動平均線

37421.08 均衡表雲下限(日足)

37383.25 75日移動平均線

37272.03 均衡表雲上限(週足)

36870.36 13週移動平均線

36823.25 ボリンジャー:＋1σ(25日)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36140.96 ボリンジャー:-1σ(26週)

35617.56 新値三本足陽転値

35595.49 均衡表基準線(週足)



35039.15 ★日経平均株価24日終値



35009.69 25日移動平均線

34930.84 ボリンジャー:-1σ(13週)

34639.35 均衡表転換線(週足)

34586.03 6日移動平均線

34506.72 均衡表基準線(日足)

34473.21 均衡表転換線(日足)

34319.74 ボリンジャー:-2σ(26週)

33196.14 ボリンジャー:-1σ(25日)

32991.33 ボリンジャー:-2σ(13週)

32498.53 ボリンジャー:-3σ(26週)

31382.59 ボリンジャー:-2σ(25日)

31051.81 ボリンジャー:-3σ(13週)

29569.03 ボリンジャー:-3σ(25日)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 83.89(前日84.73)

ST.Slow(9日) 85.85(前日88.85)



ST.Fast(13週) 38.60(前日38.00)

ST.Slow(13週) 29.27(前日29.07)



［2025年4月24日］



株探ニュース

