　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43425.82　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42688.90　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41604.60　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40749.39　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40450.36　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39783.39　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
38809.87　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
38636.80　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38192.68　　均衡表雲上限(日足)
38109.51　　200日移動平均線
37962.17　　26週移動平均線
37421.08　　均衡表雲下限(日足)
37383.25　　75日移動平均線
37272.03　　均衡表雲上限(週足)
36870.36　　13週移動平均線
36823.25　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36140.96　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35617.56　　新値三本足陽転値
35595.49　　均衡表基準線(週足)

35039.15　　★日経平均株価24日終値

35009.69　　25日移動平均線
34930.84　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34639.35　　均衡表転換線(週足)
34586.03　　6日移動平均線
34506.72　　均衡表基準線(日足)
34473.21　　均衡表転換線(日足)
34319.74　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33196.14　　ボリンジャー:-1σ(25日)
32991.33　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32498.53　　ボリンジャー:-3σ(26週)
31382.59　　ボリンジャー:-2σ(25日)
31051.81　　ボリンジャー:-3σ(13週)
29569.03　　ボリンジャー:-3σ(25日)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　83.89(前日84.73)
ST.Slow(9日)　　85.85(前日88.85)

ST.Fast(13週)　 38.60(前日38.00)
ST.Slow(13週)　 29.27(前日29.07)

［2025年4月24日］

株探ニュース