【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(24日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43425.82 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42688.90 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41604.60 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40749.39 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40450.36 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39783.39 ボリンジャー:＋1σ(26週)
38809.87 ボリンジャー:＋1σ(13週)
38636.80 ボリンジャー:＋2σ(25日)
38192.68 均衡表雲上限(日足)
38109.51 200日移動平均線
37962.17 26週移動平均線
37421.08 均衡表雲下限(日足)
37383.25 75日移動平均線
37272.03 均衡表雲上限(週足)
36870.36 13週移動平均線
36823.25 ボリンジャー:＋1σ(25日)
36791.45 均衡表雲下限(週足)
36140.96 ボリンジャー:-1σ(26週)
35617.56 新値三本足陽転値
35595.49 均衡表基準線(週足)
35039.15 ★日経平均株価24日終値
35009.69 25日移動平均線
34930.84 ボリンジャー:-1σ(13週)
34639.35 均衡表転換線(週足)
34586.03 6日移動平均線
34506.72 均衡表基準線(日足)
34473.21 均衡表転換線(日足)
34319.74 ボリンジャー:-2σ(26週)
33196.14 ボリンジャー:-1σ(25日)
32991.33 ボリンジャー:-2σ(13週)
32498.53 ボリンジャー:-3σ(26週)
31382.59 ボリンジャー:-2σ(25日)
31051.81 ボリンジャー:-3σ(13週)
29569.03 ボリンジャー:-3σ(25日)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 83.89(前日84.73)
ST.Slow(9日) 85.85(前日88.85)
ST.Fast(13週) 38.60(前日38.00)
ST.Slow(13週) 29.27(前日29.07)
［2025年4月24日］
株探ニュース