¥½¥Õ¥È¾åÌî¡¢ÉáµÚÈ¯Å¸¤Ø¡ÖÀº¿Ê¡×¡¡µÄÏ¢Áí²ñ¤Ç·è°Õ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤Ç2ÅÙ¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¾åÌîÍ³´ô»ÒÅê¼ê¡Ê¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¹âºê¡Ë¤¬24Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¿¶¶½µÄ°÷Ï¢ÌÁ¤ÎÁí²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¾¯»Ò²½¤Ë¤è¤ë¶¥µ»¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·ë²Ì¤È¤È¤â¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òµá¤á¤Ê¤¬¤éÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÉáµÚÈ¯Å¸¤Ø·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¼Â»Ü¶¥µ»¤ËÉüµ¢¡£Áí²ñ¸å¤Ë¤Ï¡¢¼Â»Ü¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê32Ç¯¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡Ö¸ÞÎØ¼ïÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÂç¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£