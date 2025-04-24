É¹Àî¤¤è¤·¡¢Çò°áÁõ¤ÇÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëÁ´³«¡¡Îï¤·¤¤¾Ð´é¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª
¡¡²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¤¬23Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ¹Àî¤¤è¤·¡¢ÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾×·â¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¤âÈäÏª¡Ê7Ëç¡Ë
¡¡SNS¤Ë¤ÆÅÙ¡¹ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¶á±Æ¤Ë¡Ö¤É¤ó¤É¤óÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþµÓ¡×¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¹Àî¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖºòÌë¤Î¤¦¤¿¥³¥óÀ¸ÊüÁ÷¡¡´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¼¤Ã¡ª¡¡22Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀÐ°æÎµÌé¤µ¤ó¤È¤ÎÏ²Ì¡Èô¹Ô¡¢µ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¥Ñ¡¼¥â¥ó¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡¡¥À¥ó¥µ¡¼¥º¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀÐ°æ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£Çò¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¢£É¹Àî¤¤è¤·¡Ê¤Ò¤«¤ï ¤¤è¤·¡Ë
1977Ç¯9·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£2000Ç¯2·î¡¢ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢ÁÏÎ©90¼þÇ¯µÇ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÈ¢º¬È¬Î¤¤ÎÈ¾¼¡Ïº¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¡£2002Ç¯2·î¤«¤é½é¤ÎÁ´¹ñ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á´¹ñ70¥ö½ê¤Ç140¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡£Æ±Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¤Ë¡Ö¤¤è¤·¤Î¥º¥ó¥É¥³Àá¡×¤ÇÂè44²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Î¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2017Ç¯10·î¡¢¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëÄ¶¡ßÉ¹Àî¤¤è¤·´ë²è¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¸Â³¦ÆÍÇË¡ß¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¡£2024Ç¯¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¤ÎÆÈÎ©¤òÈ¯É½¤·¡¢¿·²ñ¼Ò¡ÖKIIZNA¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÉ¹Àî¤¤è¤·¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@kiina_kiyoshi_hikawa¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ¹Àî¤¤è¤·¡¢ÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾×·â¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¤âÈäÏª¡Ê7Ëç¡Ë
¡¡SNS¤Ë¤ÆÅÙ¡¹ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¶á±Æ¤Ë¡Ö¤É¤ó¤É¤óÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþµÓ¡×¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¹Àî¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖºòÌë¤Î¤¦¤¿¥³¥óÀ¸ÊüÁ÷¡¡´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¼¤Ã¡ª¡¡22Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀÐ°æÎµÌé¤µ¤ó¤È¤ÎÏ²Ì¡Èô¹Ô¡¢µ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¥Ñ¡¼¥â¥ó¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡¡¥À¥ó¥µ¡¼¥º¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀÐ°æ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£Çò¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
1977Ç¯9·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£2000Ç¯2·î¡¢ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢ÁÏÎ©90¼þÇ¯µÇ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÈ¢º¬È¬Î¤¤ÎÈ¾¼¡Ïº¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¡£2002Ç¯2·î¤«¤é½é¤ÎÁ´¹ñ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á´¹ñ70¥ö½ê¤Ç140¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡£Æ±Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¤Ë¡Ö¤¤è¤·¤Î¥º¥ó¥É¥³Àá¡×¤ÇÂè44²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Î¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2017Ç¯10·î¡¢¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëÄ¶¡ßÉ¹Àî¤¤è¤·´ë²è¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¸Â³¦ÆÍÇË¡ß¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¡£2024Ç¯¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¤ÎÆÈÎ©¤òÈ¯É½¤·¡¢¿·²ñ¼Ò¡ÖKIIZNA¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÉ¹Àî¤¤è¤·¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@kiina_kiyoshi_hikawa¡Ë