7人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTのRYOKI(三山凌輝)をめぐる報道について23日、所属事務所・BMSGが公式サイトでコメントを発表した。三山については週刊文春が「1億円“結婚詐欺”トラブル」と題し、人気YouTuber・Rちゃん(大野茜里)との婚約を巡るトラブルがあったと報道。RYOKIはRちゃんとの交際中から多額の金銭的な援助を受けていたが、婚約成立後にRYOKIの浮気が発覚し、音信不通となり関係が事実上破綻したという。

BMSGの発表した文章は、同社と俳優としてのマネジメントを行うFlash Up etoileの両社の署名入りで、所属事務所は今回の報道が出たことについてファン・関係者に謝罪した上で「報道にもあります通り、三山がかつて報道にありました方と真剣に交際していたことは事実でございます」と、Rちゃんとかつて交際していたことは事実と認めた上で「双方のプレゼントのやりとりがございましたが、法令に違反していることがないことを確認しております」と、法令違反はなかったと説明した。なお「二人の交際は最終的に結婚には至らず、双方合意のもとで関係を終了しております」と説明し、「本件にて心痛を感じられた方々に対しては、当社としても遺憾の意を表すとともに、三山共々お詫び申し上げます」とし、「三山にはまだ未熟で至らぬ点もあると認識しておりますが、今後は更に一社会人としての自覚を持つように指導して参ります」としている。【コメント全文】このたび一部報道により取り上げられました、三山凌輝/RYOKIに関する件につきまして、まず初めに、ファンの皆様ならびに関係各位の皆様に、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます。本件につきましては、その内容の性質に鑑み、当事者からの聞き取りに加え、専門家のご協力を得て事実関係の確認を行いました。なお、三山の俳優事務所であるFlash Up etoileと、アーティストマネジメントを担っているBMSGの両社にて事実確認を進めてまいりましたことから、今回のご報告は両社連名で行わせていただきます。報道にもあります通り、三山がかつて報道にありました方と真剣に交際していたことは事実でございます。双方のプレゼントのやりとりがございましたが、法令に違反していることがないことを確認しております。なお、二人の交際は最終的に結婚には至らず、双方合意のもとで関係を終了しております。本件にて心痛を感じられた方々に対しては、当社としても遺憾の意を表すとともに、三山共々お詫び申し上げます。三山にはまだ未熟で至らぬ点もあると認識しておりますが、今後は更に一社会人としての自覚を持つように指導して参ります。最後に、報道関係者の皆様へお願いがございます。本件に関わる報道にありました方ご本人はもとより、ご家族、近隣の方々、また関係者やファンの皆様に対して過度な取材や接触がなされることのないようお願い申し上げます。また、誤解を招くような見出しやリード文、ならびに当事者の尊厳を傷つけるような内容の報道につきましても、人権尊重の観点から慎重なご配慮を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。Flash Up etoile/BMSG引用:「BMSG」公式サイト