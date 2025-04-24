¶å½£¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ÎÅ·µ¤¡¡À²¤ì¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¡¢¸åÈ¾¤Ï´À¤Ð¤à½ë¤µ¤Ë¡¡Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò
¶å½£¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ÏÈæ³ÓÅªÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Á°È¾¤Ï¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤ÍÛµ¤¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢ÆüÃæ¤Ï´À¤Ð¤à½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£µ¤²¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾å¼ê¤ËÉþÁõ¤ÎÄ´Àá¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
GWÁ°È¾¤ÎÅ·µ¤¡¡¡ÖÆüÃæ¤Ï¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤¡¡Ä«ÈÕÎä¤¨¹þ¤ß¡¢ÃÙÁú¤â¡×
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯Á°È¾¤Î¶å½£¤ÎÅ·µ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÆüÃæ¤Ï¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¯¡¢Ä«ÈÕ¤Ï¤ä¤äÎä¤¨¹þ¤ß¡¢»³±è¤¤¤ÏÃÙÁú¤Î¤ª¤½¤ì¡×
28Æü(·î)¤ÏÄãµ¤°µ¤¬¶å½£Æî´ßÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶å½£ÆîÉô¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢¶å½£ËÌÉô¤â°ì»þ±«¤¬¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï20¡î¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤½ê¤â¤¢¤ê¡¢ÆüÃæ¤â¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£29Æü(²Ð¡¦¾¼ÏÂ¤ÎÆü)¤ÏºÆ¤Ó¹âµ¤°µ¤¬Ê¤¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤¬¤·¤¬¤·¤¤À²Å·¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
GW¸åÈ¾¤ÎÅ·µ¤¡¡¡Öµ¤²¹¾å¾º¡¡²ÆÆüÁý²Ã¡×
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¸åÈ¾¤Î¶å½£¤ÎÅ·µ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Öµ¤²¹¾å¾º¤·¡¢²ÆÆüÁý²Ã¡×
30Æü(¿å)°Ê¹ß¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ìÀ²¤ì¤Æ¡¢Æî¤«¤éÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£5·î2Æü(¶â)¤Ï¼å¤¤µ¤°µ¤ÎÃ«¤ÎÄÌ²á¤Ç¡¢¶å½£ËÌÉô¤Ï°ì»þ±«¤¬¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢5·î5Æü(·î¡¦¤³¤É¤â¤ÎÆü)¤Ë¤«¤±¤ÆÀ²¤ì¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£6Æü(²Ð¡¦¿¶ÂØµÙÆü)¤Ïµ¤°µ¤ÎÃ«¤ÎÄÌ²á¤Ç¡¢¶å½£¤Ï±«¤¬¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¸åÈ¾¤ÏÆüÃæ¤Ï´À¤Ð¤à½ë¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢È¾Âµ¤¬³èÌö¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²°³°¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤·¤¿¤êºî¶È¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤ËµÙ·Æ¤ò¼è¤Ã¤Æ¿åÊ¬Êäµë¤ò¤·¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ö¤Ç¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»ß¤á¤¿¼ÖÆâ¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î´í¸±À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤â¤ª»Ò¤µ¤ó¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
»ç³°Àþ¤Ï¿¿²Æ¤Ë¶á¤¤
¤³¤Î»þµ¨¡¢»ç³°Àþ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿¿²Æ¤Ë¶á¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æüº¹¤·¤Î²¼¤ÇÄ¹»þ´Ö²á¤´¤¹¤È»×¤ï¤ÌÆü¾Æ¤±¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ë¹»Ò¤äÆü»±¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤Î»ç³°ÀþÂÐºö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡À²¤ì¤ÎÆü¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇöÆÞ¤ê¤ÎÆü¤â»ç³°Àþ¤Î80%°Ê¾å¤¬Æ©²á¤·¤Þ¤¹¡£
¢ÂÎ¤ËÍá¤Ó¤ë»ç³°Àþ¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤«¤éÄ¾ÀÜÆÏ¤¯»ç³°Àþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È¿¼Í¤·¤¿»ç³°Àþ¤â²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£»ç³°Àþ¤ÎÈ¿¼ÍÎ¨¤Ï¡¢º½ÉÍ¡¦¿åÌÌ¤Ï10¡Á20%¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡¦¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ï10%¡¢ÁðÃÏ¡¦¼ÇÀ¸¡¦ÅÚÌÌ¤Ï10%°Ê²¼¤Ç¤¹¡£
£É¸¹â¤¬1000¥á¡¼¥È¥ë¾å¾º¤¹¤ë¤È¡¢»ç³°ÀþÎÌ¤Ï10¡Á12%Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£»³¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÉ¤ë¤Ê¤É¡¢½½Ê¬¤ÊÂÐºö¤ò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¸å,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥Û¥Æ¥ë,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
°ÖÎîº×,
¥Í¥¸,
³¤,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¿À»ö,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó