【ライブレポート】早希、“成長”と“飛躍”を伝えるワンマンライブが大盛況

■昼公演では松たか子「明日、春がきたら」などのカバーも披露!

シンガーソングライターの早希が、4月20日に下北沢のADRIFTでワンマンライブ『Saki 2nd One Man Live “Glow and Grow”』を開催した。

昼夜2公演の開催で、昼公演はアコースティック、夜公演はバンドとそれぞれ異なる編成で行われた。

今回のライブタイトル“Glow and Grow”は、“成長”(“軌跡”)と“飛躍”の意味を込めた2024年からのテーマで、このテーマにあわせた楽曲も4曲リリースしてきた。

昼公演のオープニングでは、これまでのリリースやライブなどでファンから受け取った「日頃感じている“想い”」が約500個を葉っぱに見立てて1本の木となっていく様子が「grow」(成長)していく映像が流れた。

映像が終わり会場の吹き抜けの天窓が開き、日が差し込むステージに、早希が登場。1曲目の「軌跡」から伸びやかな歌声と優しい雰囲気で会場を魅了。次の「私のレシピ」では、歌詞の一節「らーるららー」を観客を巻き込み歌い、会場全体がひとつになった。

学生時代の思い出を語ったMCを挟み「消しゴム」「あの日から」をしっとり歌い上げたあと、早希が中学校卒業の際、学校の先生たちが歌ってくれて思い出に残っているという「想い出がいっぱい」(H2O)のカバーを披露。また、早希が尊敬するアーティストのひとりでもある松たか子の「明日、春がきたら」も披露した。

ここからカホンのサポートメンバーも参戦し、天窓が閉じられ、披露した「シルエット・イン・ブルー」では早希のYouTubeで公開されているリリックビデオのイラストと同じ実際の場所の映像が流れ、夕方から夜への時間移り変わりを演出。続いての「こんな夜は話がしたい」では夜の雰囲気をまとう会場に早希が優しく寄り添うように歌い上げた。

いよいよライブも終盤戦となり、早希もアコースティックギターを構え「笑顔の裏側」を披露。「変わっていく」では観客も一緒に歌う「Woa-oh」が定番化してきた。

続くMCで「ずっとひとりで戦ってきたけど、最近は一緒に考えてくれる人が周りに増えて、自分も他に目を向けられるようになった」と話し、そんな思いから制作した新曲「この世界からさよならするまで」を最後に披露し、本編は幕を閉じた。

アンコールではロックサウンドの「はぐれんぼ」と早希を象徴するミュージカルポップな「Late Show」を楽しげに歌いきった。オリジナル曲11曲とカバー2曲の全13曲披露し、早希を存分に味わえるライブだった。

その数時間後、夜公演が開幕。オープニング映像の終わりのタイミングとともにはじまったバンドメンバーのセッションで会場が温まる中、早希が登場。「Start in life」「変わっていく」「雨を待ってた」と気分があがる3曲を一気に披露。会場のボルテージがあがっていく中、ロック調の「はぐれんぼ」「空蝉」を歌い上げ、昼公演とは打って変わって、バンド編成ならではのものをしっかり魅せていく。

ここからの「こんな夜は話がしたい」では、下北沢駅から今回のライブ会場までの道のりを早希が撮影した映像がスクリーンに流れた。観客が当日見てきたであろう景色に寄り添う早希らしさが伝わる演出になった。続いて入場時に配布されたサイリウムを星に見立てて、「オリオンを見上げて」を歌い上げる。

夜公演も終盤に差し掛かり、早希が「たらったたったたらったたた」とお客さんに投げかけてはじまった「クリスマスが好きだったのに」から「劇作家」「Late Show」とミュージカル味を感じられる3曲を披露した。最後に「この世界からさよならするまで」を全力を込めて歌い上げた。

アンコールでは、キーボードの伴奏のみで「願い」を歌い上げ、ラストは「私のレシピ」をバンドメンバー全員で披露して昼と夜、2公演を締めくくった。

夜公演では13曲すべてオリジナル曲のみで構成、観客との一体感に包まれたライブとなった。

<セットリスト>

■『Saki 2nd One Man Live “Glow and Grow”』 昼公演

1. 軌跡

2. 私のレシピ

3. 消しゴム

4. あの日から

5. 想い出がいっぱい(H2Oカバー)

6. 明日、春がきたら(松たか子カバー)

7. シルエット・イン・ブルー

8. こんな夜は話がしたい

9. 笑顔の裏側

10. 変わっていく

11. この世界からさよならするまで

【アンコール】

はぐれんぼ

Late Show

■『Saki 2nd One Man Live “Glow and Grow”』 夜公演

1. Start in life

2. 変わっていく

3. 雨を待ってた

4. はぐれんぼ

5. 空蝉

6. こんな夜は話がしたい

7. オリオンを見上げて

8. クリスマスが好きだったのに

9. 劇作家

10. Late Show

11. この世界からさよならするまで

【アンコール】

願い

私のレシピ

リリース情報

2025.04.09 ON SALE

DIGITAL EP『Glow and Grow』

