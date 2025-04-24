東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、ラクオリアがS高 東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、ラクオリアがS高

24日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数301、値下がり銘柄数253と、値上がりが優勢だった。



個別ではラクオリア創薬<4579>がストップ高。イシン<143A>、ラキール<4074>、ＡＩ ＣＲＯＳＳ<4476>、マクアケ<4479>、ウィルズ<4482>など9銘柄は年初来高値を更新。ココナラ<4176>、ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ<7352>、ミライロ<335A>、ＴａｌｅｎｔＸ<330A>、ｎｏｔｅ<5243>は値上がり率上位に買われた。



一方、ロゴスホールディングス<205A>が年初来安値を更新。サンバイオ<4592>、ジェリービーンズグループ<3070>、ファンデリー<3137>、サイバートラスト<4498>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>は値下がり率上位に売られた。



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