ACミランおよびインテル・ミラノの本拠地となっているサン・シーロはカルチョの象徴的なスタジアムの1つだが、老朽化が問題となっている。2019年からミランとインテルは共同で建て替え計画の提案を行うことになっていたが、このたび建築家から驚きの再建案が提案されたようだ。



同スタジアムで行われたイベントにおいて、建築家ダヴィデ・ブルーノ氏はスタジアムを地下に埋めるという計画を提案した。一帯は公園となり、2万本の樹木と50万本の草花を植えるという。そして、スタジアムを地面に埋まるような形で、その公園のフィールドよりも下に作るという。





Architect Davide Bruno has proposed a €1.5bn project to redevelop San Siro into an underground lair!



The 70,00 capacity venue would be covered by 20,000 trees and 7km of paths for walking and cycling pic.twitter.com/vU1KUSHaHE