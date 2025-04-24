¥Ð¥ë¥µ±ÑÍº¤¬¶ËÈëÍèÆü¡Ö¤Þ¤¸¤«¡ª¡×¡¡ÅÔÆâ°û¿©Å¹¤ËÈþ¿ÍºÊ¤È¡Ä½ÐË×¤¬ÏÃÂê¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¡©¡×
¥×¥¸¥ç¥ë»á¤¬SNS¤Ç¥¢¥Ã¥×
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¤ÎFC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ä¡¢Æ±¹ñÂåÉ½¤Ç¤âÄ¹¤é¤¯³èÌö¤·¤¿DF¥«¥ë¥ì¥¹¡¦¥×¥¸¥ç¥ë»á¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤«¡ª¡×¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß47ºÐ¤Î¥×¥¸¥ç¥ë»á¤Ï¡¢1999-2000¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2005Ç¯¤«¤é¤Ï¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢14Ç¯¤ËÂàÃÄ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Í¥¾¡6²ó¤ò¤Ï¤¸¤á20¤â¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÂåÉ½¤Ç¤â2000Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¤Ç¤Î¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢10Ç¯¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ¤ÇÈá´ê¤ÎÍ¥¾¡¡£¤½¤ÎÁ°¸å¤Ç²¤½£Áª¼ê¸¢Í¥¾¡2²ó¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¤Ë»¸Á³¤Èµ±¤¯¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥×¥¸¥ç¥ë»á¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡ÖTokyo¡×¤Î¥¿¥Ö¤òÉÕ¤±¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¡¦¥í¥ì¥ó¥½¤µ¤ó¤ÈÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜ¤Îµï¼ò²°¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÊª¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÍèÆü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅìµþ¤¤¤ë¡ª¡×¡Ö²û¤«¤·¤Ã¡ª¡×¡Ö±üÍÍÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅìµþ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÅìµþ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¡ÖÆüËÜ½ÐË×Î¨¹â¤¯¤Í¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¥×¥¸¥ç¥ë¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤âÍèÆü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë