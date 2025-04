登録者数10万人突破！LiNew リニュー

LiNewの公式YouTubeチャンネル「LiNew リニュー」が、2024年12月の開設からわずか4ヶ月で登録者数10万人を突破。

LiNewの公式YouTubeチャンネル「LiNew リニュー」が、2024年12月の開設からわずか4ヶ月で登録者数10万人を突破しました。

このチャンネルは、LiNewのさらなる認知拡大、採用強化、自社サービスの訴求を目的として立ち上げられました。

メイン出演者には、コンゴ民主共和国出身で、現在同社のITエンジニアとして活躍するジョスピンを起用。

エンジニア業務と並行してYouTuberとしても活動しており、笑顔あふれる穏やかな人柄と親しみやすいキャラクターが、視聴者から高い支持を集めています。

企画・撮影・編集を含むすべての制作工程は社内で完結しており、メディア事業部の前田ジョージ拓也(個人YouTubeチャンネル登録者数約40万人)が中心となってコンテンツをプロデュース。

ジョスピンと二人三脚で運営を行っています。

「LiNew リニュー」は、企業ブランディングおよび採用広報の新たな形として、多くの注目を集めており、他社からも注視される存在となりつつあります。

コンゴ出身ITエンジニア - ジョスピン

