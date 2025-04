受け継がれる“秘伝のニンニク醤油ダレ”を使用！伝説の肉そば屋

アントワークスは、2025年5月8日(木)に新業態『伝説の肉そば屋』を東京都千代田区の御茶ノ水にオープンします。

伝説の肉そば屋

■所在地 :東京都千代田区神田駿河台2-4-4 お茶の水西脇ビル1F

■オープン日:2025年5月8日(木)

■営業時間 :11:00〜23:00

■電話番号 :03-5577-4909

■席数 :17席(カウンター 15席・テーブル1卓2席)

伝説系“すたみならーめん”

【唯一無二の“肉そば”を実現する、徹底した味づくりへのこだわり】

――伝説の味を継承し、素材・調理法すべてに妥協なし――

「伝説のすた丼屋」を展開する同社では、“唯一無二”の肉そばを掲げ、食材の選定から調理工程に至るまで徹底的にこだわった商品開発を行っています。

味の基軸を支える“かえし”やスープ、麺、豚肉の品質、さらにオペレーションまで、すべてにおいて妥協のない一杯を提供します。

■受け継がれる“秘伝のニンニク醤油ダレ”を使用した「かえし」

核となる「かえし」には、50年以上にわたり「伝説のすた丼屋」で愛され続けている秘伝のニンニク醤油ダレを使用。

濃厚、かつ独特の風味と旨味が特徴な味噌だまり醤油をベースに、数種類の調味料、さらににんにくをふんだんに加えた“門外不出”の秘伝の味が、最後まで飽きずに楽しめるパンチのある一杯を実現します。

■丸鶏・豚ガラ・魚介・野菜の旨味が融合した、深みあるスープ

スープは丸鶏・豚ガラ・魚介の濃厚な旨みに、複数の野菜の甘みをブレンド。

さらに素材の味を引き立てる特製醤油を加え、仕上げに一晩寝かせることで、旨みがじっくりと引き出された深みのある味わいに仕上げています。

■小麦の風味豊かな、特注全粒粉麺

創業70年以上の老舗製麺所と共同開発した全粒粉入りの特注麺は、弾力のある歯ごたえと芳醇な香りが特徴。

噛むたびに小麦本来の風味が広がるこだわり抜いた一品。

丸鶏・豚ガラ・魚介・野菜の旨味が融合したスープ

小麦の風味豊かな、特注全粒粉麺

■肉の厚さと脂の旨みにこだわった、特注イベリコ豚を使用

豚バラ肉と自家製焼豚には、特注のイベリコ豚を使用。

赤身率40%未満にすることで、脂の旨みを最大限に引き出し、さらに秘伝のニンニク醤油ダレがしっかりと絡むようミリ単位で調整しています。

豚肉の旨みがスープに染み渡る最適な厚さに計算しています。

■丁寧さとスピードを両立させた調理オペレーション

注文ごとに手鍋で一杯ずつ丁寧に調理するスタイルを採用しつつ、6連コンロを用いることで提供スピードも維持。

利用者をお待たせしない一方で、最後の一滴まで妥協のないクオリティを追求しています。

無料カスタマイズ

■一人ひとりの「好み」を叶える、圧倒的なカスタマイズ性

お客様それぞれの好みに合わせて自由に楽しめるカスタマイズ性の高さも大きな特徴の一つです。

看板商品である「肉そば」は、秘伝のニンニク醤油ダレで炒めた“伝説の豚バラ”と、同じく秘伝のニンニク醤油ダレでじっくり煮込んだ自家製の“伝説の焼豚”のいずれかを無料で選択可能。

さらに、生卵は【海苔/メンマ/ネギ増し/野菜ダブル増し/コーン/バター】の6種類から無料で別トッピングに変更いただけます。

また、味の調整も細かく対応しており、赤ダレの有無/ニンニク増し/背脂増しといった選択が可能。

これにより、同じメニューでも無数のパターンを楽しむことができ、多様なニーズに柔軟に応えます。

“伝説系”の名に相応しい、食べるたびに“新しい一杯”と出会える体験を、是非堪能できます。

■肉そば専用、唯一無二の“卓上調味料体験”

卓上には、肉そばの味わいを自由にアレンジできるよう、専用に厳選した10種類の調味料を用意。

ステーキスパイスや辛フライドガーリック、ガーリックオイルなど、他店ではなかなか味わえないユニークなラインナップを揃えています。

こうした細部にまでこだわった“味のカスタマイズ体験”は、単なる食事を超えた楽しみを提供し、「また来たい」と思っていただけるような仕組みを演出。

『伝説の肉そば屋』店舗外観

【『伝説の肉そば屋』看板メニュー】

<秘伝のニンニク醤油肉そば>

秘伝のニンニク醤油肉そば 830円(税込913円)

創業昭和46年より受け継がれる秘伝のニンニク醤油ダレで炒めた豚バラ肉の旨みが溶け込んだ特製スープ。

食欲をそそるニンニクの風味と醤油の濃厚なコクで食べ応えのある一杯に仕上げました。

<生姜醤油肉そば>

生姜醤油肉そば 850円(税込935円)※ニンニク不使用

秘伝の生姜醤油ダレで炒めた豚バラ肉の旨みが溶け込んだ特製スープ。

生姜特有のすっきりとした香りとほどよい辛みが素材の風味を引き立て、食が進む一杯に仕上げました。

食べごたえを重視される方に向けては、肉の量を2倍にした「肉盛りそば」、一方で女性や少食の方にも楽しめるよう、肉の量を控えめにした「小肉そば」も用意しています。

