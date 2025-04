ショルダーストラップを含む一部アイテムが完売に！COTANTIN「POPUPストア」

バッグアクセサリーブランド『COTANTIN(コトンタン)』は、2025年4月16日(水)〜4月21日(月)の6日間、表参道ヒルズ ギャラリー同潤会にてPOPUPストアを開催しました。

COTANTIN「POPUPストア」

バッグアクセサリーブランド『COTANTIN(コトンタン)』は、2025年4月16日(水)〜4月21日(月)の6日間、表参道ヒルズ ギャラリー同潤会にてPOPUPストアを開催しました。

会期中は想定を上回る方が来場し、ショルダーストラップを含む一部アイテムが完売に!

POPUPの成果とお客様の反応について

今回のPOPUPストアでは、来場者の約7割がInstagramやFacebookを含むSNSでCOTANTINを認知し、オンラインで商品に関心をお持ちの方々でした。

8割以上の来場者が購入に至り、高い購入率を記録しました。

「オンラインではこの色が良いと思ってたけど、実際に合わせるとこっちの色の方がしっくりくる」

「実物を自分のバックに合わせてみたら、想像以上にマッチして迷わず購入を決めた」

「品質がとてもいいですね」

と言った声を多数いただき、色や質感を確認できる、対面販売ならではの判断材料が、購入決定に強く作用していることが明らかになりました。

会期中の店内の様子

来場者のボリュームゾーンは、日頃からInstagramでCOTANTINの投稿をご覧になっている40代〜50代の女性。

審美眼と購買力を併せ持つ大人の女性が、商品の魅力を確信した上で購入に至るという流れが数多く見られました。

さらに、看板商品であるショルダーストラップセットは、一部カラーが会期中に完売。

お客様が実際にバッグと合わせながら質感や色味を確かめたうえで購入を決める場面が多く見られました。

特に週末は、オープン直後から案内の順番をお待ちいただく列ができるほどの盛況となりました。

「毎回大阪まで行こうか悩んでたから、東京で開催してくれて本当嬉しい!」

「オンラインだと色が合うか不安だったから実物見れて良かった」

「使ってなかったブリッドアブラック(エルメスのポーチ)が、これで使える様になるよ」

「凄くしっかりした作りと素材ですね」

などの声も多く、ブランドへの期待や関心の高さが感じられるイベントとなりました。

ストラップのディスプレイ

バッグチャームのディスプレイ

お守りチャーム・スカーフ

