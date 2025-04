江の島の甘味処・島の茶屋 あぶらやは、落語家の柳亭小痴楽をゲストに招き、落語会を2025年5月17日(土)に開催します。

甘味処・島の茶屋 あぶらや

出演 : 柳亭小痴楽(真打)/柳亭いっち(前座)

会場 : 島の茶屋 あぶらや

料金 : 4,500円〜

定員 : 120名限定・先着順

日時 : 2025年5月17日(土)開場13:00/開演14:00/終演17:00予定

江の島の甘味処・島の茶屋 あぶらやは、落語家の柳亭小痴楽をゲストに招き、落語会を2025年5月17日(土)に開催。

この落語会では、潮風がそよぐ江ノ島の地で地元の人や落語に興味がある方に気軽に参加いただき楽しめることを目的として、同店特製の和菓子とお茶を味わいながら、落語芸術協会所属の真打・柳亭小痴楽氏の粋な落語を楽しめる内容となっています。

湘南のシンボルである江の島。

その美しい景色を背景に、落語家による話芸を堪能いただける特別なひとときを楽しめます。

会場写真

【店舗概要】

店舗名 :島の茶屋 あぶらや

所在地 :〒251-0036 神奈川県藤沢市江の島2丁目5-8

アクセス :江ノ島電鉄江ノ島駅下車

小田急江ノ島線江ノ島駅下車

エスカー頂上より徒歩8分

片瀬江ノ島駅から1,326m

営業時間 :10:00〜18:00

定休日 :毎週火曜日

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 真打・柳亭小痴楽による“ここだけの特別落語会”を開催!甘味処・島の茶屋 あぶらや appeared first on Dtimes.