講談社から、「ディズニーファン・チャレンジ2024」のすべてを収録した完全ガイドが登場。

ディズニー公式オンラインクイズイベント「ディズニーファン・チャレンジ 2024」の全問題と解答&詳しい解説が収録された一冊です☆

講談社『公式ディズニーまるごと完全ガイドBOOK 「ディズニーファン・チャレンジ 2024」全問題と解答&解説つき』

価格:3,600円(税込)

発売日:2025年4月24日(木)※発売日は書店によって異なる場合があります

サイズ:たて260mm×よこ210mm

仕様:オールカラー128ページ

収録内容:

・イベント特典&限定グッズ一覧

・キャラクター紹介

・ディズニーファン・チャレンジ 2024の全問題と解答&解説

・ディズニーの歴史

・2025年度版ディズニーイベントカレンダー

・WEST.中間淳太さん制作の全問題と解答&解説 など

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

講談社が、第2回ディズニー公式オンラインクイズイベント「ディズニーファン・チャレンジ 2024」の完全ガイドを発売。

「ディズニーファン・チャレンジ」とは、2023年に始まった日本初のディズニー公式オンラインクイズイベントです。

クイズの内容は、1950年より日本でディズニーの出版物を作り続けている講談社のディズニー出版物をベースに作成。

出題のジャンルも幅広く、東京ディズニーリゾートやディズニー・アニメーション作品、ディズニーの雑学などさまざまです。

2024年11月には第2回となる「ディズニーファン・チャレンジ 2024」が開催されました。

今回発売される『公式ディズニーまるごと完全ガイドBOOK 「ディズニーファン・チャレンジ 2024」全問題と解答&解説つき』には、「ディズニーファン・チャレンジ 2024」のすべてを収録。

ディズニー通の方にもきっと新しい発見がある、奥深くて面白い知識がたっぷりつまった一冊です。

クイズのページでは、イベント参加者は答え合わせとして楽しめるほか、イベントに参加していない方も新鮮な気持ちでディズニーの知識を深掘りできます。

第1回「ディズニーファン・チャレンジ」をまとめた前作に続き、読み応えのある解説文も本書の魅力です。

ディズニーやパークの歴史、

キャラクター紹介など充実のコラムも必見。

まるで図鑑や資料集のように、時間を忘れて読みふけってしまうこと間違いなしです☆

また、ディズニーの仲間たちがデザインされたキュートなカレンダーページでは、ディズニーイベントが一目でわかるようになっています。

WEST.中間淳太さん制作の全問題と解答&解説

さらに、今回のクイズイベントのために作成されたWEST. 中間淳太さん制作の問題と答えも必見。

中間さんは、東京ディズニーリゾートやディズニー映画、ディズニーのグッズにまでくわしい、自他共に認めるディズニー通です。

「ディズニーファン・チャレンジ 2024」では、チャレンジコースとディズニープリンセスコースで中間さん作のクイズが出題されました。

冊子では、くわしい解説と、中間さんの推しディズニーキャラやおすすめディズニー映画もあわせて掲載しています。

※WEST.中間淳太さん関連ページは、紙版のみの収録です

開催中:抽選で10組20名に「東京ディズニーリゾート・パークチケット(ペア)」が当たるキャンペーン

応募締め切り:2025年7月31日(木)※当日消印有効

2024年に東京ディズニーシーにファンタジースプリングスがグランドオープンするなど、たくさんのワクワクにあふれた東京ディズニーリゾート。

講談社では『公式ディズニーまるごと完全ガイドBOOK』を購入して応募すると、抽選で10組20名に「ディズニーリゾート・パークチケット(ペア)」が当たるプレゼントキャンペーンが実施されます。

※応募には通常はがきが必要です

※「東京ディズニーリゾート・パークチケット(ペア)」は、東京ディズニーランド、または東京ディズニーシーのどちらかに入園できるパスポートです

Q&A形式でディズニーの知識・雑学を徹底掘り下げした「ディズニーファン・チャレンジ2024」のすべてを収録した完全ガイドブック。

講談社の『公式ディズニーまるごと完全ガイドBOOK 「ディズニーファン・チャレンジ 2024」全問題と解答&解説つき』は、全国の書店、Amazonなどで販売中です☆

東京ディズニーリゾート春のスペシャルイベント特集!講談社「ディズニーファン」2025年6月号 東京ディズニーリゾート春のスペシャルイベント特集!講談社「ディズニーファン」2025年6月号 続きを見る

©Disney

©Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works, by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※講談社は、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全問題と解答&解説つき!講談社 公式ディズニーまるごと完全ガイドBOOK 「ディズニーファン・チャレンジ 2024」 appeared first on Dtimes.