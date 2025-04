平成調剤薬局と災害協定を締結！HOTEL R9 The Yard 山県

デベロップは、岐阜県山県市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 山県」を2025年5月23日(金)に開業予定です。

HOTEL R9 The Yard 山県

開業に先立ち、2025年5月20日(火)に「レスキューホテル」の出動に関し、山県市および株式会社平成調剤薬局(本社:岐阜県岐阜市、代表取締役:大橋 哲也)と災害協定を締結します。

締結式終了後は、「HOTEL R9 The Yard 山県」にてオープン前施設見学会を開催します。

なお、このホテルは、「R9 HOTELS GROUP」では全国で117店舗目、そのうち「HOTEL R9 The Yard」シリーズとしては106店舗目の開業となります。

【HOTEL R9 The Yard 山県 施設情報】

施設名 : HOTEL R9 The Yard 山県

(ホテル アールナイン ザ ヤード ヤマガタ)

施設場所 : 岐阜県山県市高富587-1

オープン日 : 2025年5月23日(金)予定

予約受付開始日: 2025年5月16日(金)15:00予定

アクセス : 【お車】東海環状自動車道「山県IC」

「岐阜三輪スマートIC」より車で約7分

【電車】JR東海道本線・高山本線「岐阜駅」、

名鉄名古屋本線「名鉄岐阜駅」よりタクシーで約25分

駐車場 : あり(無料)

駐車台数 : 普通車/軽自動車44台

敷地面積 : 2,879m2(870坪)

客室数 : 40室

客室構成 : ダブルルーム35室/ツインルーム5室

<ダブルルーム>

定員:2名 広さ:13m2

1名 6,200円/泊〜 2名 8,700円/泊〜

<ツインルーム>

定員:2名 広さ:13m2

1名 6,200円/泊〜 2名 9,700円/泊〜

客室(ダブルルーム)

客室(ユニットバス)

【災害協定締結式について】

日時 :2025年5月20日(火)10:30

場所 :HOTEL R9 The Yard 山県(山県市高富587-1)

※雨天時 山県市役所 2階 公室(山県市高木1000番地1)

出席者:山県市 林 宏優市長、株式会社平成調剤薬局 代表取締役 大橋 哲也氏、

デベロップ 代表取締役 岡村 健史、他

【オープン前施設見学会について】

日時 :2025年5月20日(火)11:00〜11:30

場所 :HOTEL R9 The Yard 山県(山県市高富587-1)

施設見学対象者:報道関係者

申込方法 :事前申込制(「施設見学会申込書」参照)

