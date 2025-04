2025年7月、大阪・門真に全200室、大浴場・サウナ完備 「ホテルアインズ大阪門真市駅前　ととのい乃湯」開業

総合経営は、2025年7月、大阪・門真市駅すぐの立地に全200室、大浴場・サウナ完備の「ホテルアインズ大阪門真市駅前 ととのい乃湯」を開業。

ホテルアインズ大阪門真市駅前 ととのい乃湯

所在地 : 大阪府門真市栄町6-1

アクセス : 京阪本線・大阪モノレール「門真市駅」より徒歩1分

客室数 : 全200室

客室タイプ: ダブルルーム(禁煙)

ダブルルーム(喫煙)

ツインルーム(禁煙)

トリプルルーム(禁煙)

フォーベッドルーム(禁煙)

スーペリアツインルーム(禁煙)

「ととのいの滞在」を「朝食」「大浴場・サウナ」「睡眠」でサポートします。

開業は2025年7月30日(水)を予定しており、公式サイトにて予約が可能です。

■特長

「ととのいの滞在」を「朝食」「大浴場・サウナ」「睡眠」でサポートする、京阪本線・大阪モノレール「門真市駅」より徒歩1分、全200室のホテルです。

自慢の朝食は目の前で炊き上げる羽釜ご飯が楽しめます。

