¥¬¡¼¥É¤Ë¤Õ¤ì¤ë¤ÈÀðÉ÷µ¡¤¬¡Ö¥Ô¥¿¥Ã¤È°ì»þÄä»ß¡×¤ä ¡Ö´°Á´Ää»ß¡×¡ª¥æ¥¢¥µ¥×¥é¥¤¥à¥¹¡Ö¥¿¥Ã¥Á¥¹¥È¥Ã¥×DC¥ê¥Ó¥ó¥°ÀðÉ÷µ¡¡×

ユアサプライムスは、小さなお子さまやペットなどの“ヒヤリハッと”対策ができる「タッチストップDCリビング扇風機」を2025年4月下旬より順次、全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com」他ショッピングサイト等にて販売を開始します。

ユアサプライムス「タッチストップDCリビング扇風機」

型番 :YT-DS3431GFR(W)

カラー :ホワイト

サイズ :W34×D34×H61〜82.5cm

電源コード長 :約1.6m

重 量 :約2.7kg

電源 :AC100V 50/60Hz

消費電力(50/60Hz):16/16W

機能等 :風量6段階、6時間入タイマー、6時間切タイマー、

リズム風、切り忘れ防止8時間自動オフタイマー

生産国 :中国

希望小売価格 :9,980円(税込)

JAN :4979966573636

発売日 :2025年4月下旬発売

※電気代の目安:最大消費電力で1日8時間使用した場合の1か月(30日)分の金額。

7月1日現在の電力料金目安単価1kWh=31円で計算しています。

■特徴

・運転中にガードをさわると安全装置がはたらいて“運転を一時停止”

・ガードにさわっている状態が10秒以上続くと“運転を完全に停止”

・DCモーターを搭載し、運転音が静かで消費電力が低い

・本体も羽根もホワイトでシンプルなデザイン

ガードにふれると扇風機が「ピタッと一時停止」と「完全停止」停止

■ペットやお子さまのヒヤリハッと対策に

本製品は、ガードにふれると運転をストップする「タッチストップ」機能を搭載しており、運転中に小さなお子さまや元気なペットが誤ってふれてしまったとき、瞬時に羽根の回転をストップします。

運転をストップした後はガードにふれている間は運転停止を継続し、その後手を放しても5秒間運転停止が継続されます。

また、ガードにふれている状態が10秒以上続くと運転を完全に停止する2段階のストップ「Wあんしんタッチストップ」機能になっており、完全停止した際の運転再開は「電源 入/切」ボタンで行います。

小さなお子さまやペットなどの“ヒヤリハッと”対策

■消費電力が少なく高性能なDCモーター搭載

本製品は消費電力が低いDCモーターを搭載し、強運転でも消費電力はわずか16Wで、1か月毎日8時間使用しても電気代はわずか120円弱(※)に抑えられます。

DCモーターは運転音も静かで、モーターの細かい制御が可能な自然な風に近い穏やかな微風設定も可能です。

集中したいときや就寝の妨げになることもなく、エアコンとの併用で、より快適で節電効果を高めることが期待できます。

■併用できる入・切タイマー

切タイマーと入タイマーを同時に設定できます。

就寝時などにエアコンと併用すると快適です。

エアコンのタイマーが切れてから時間差で扇風機の運転が切れるように切タイマーを設定。

次に、おめざめの少し前に扇風機が運転を再開するように入タイマーを設定すると、睡眠中の身体を冷やし過ぎず、朝も快適に起床できます。

併用できる入・切タイマー

本体も羽根もホワイトで無駄のないデザインは、モダンなお部屋にも木のぬくもりのあるお部屋にも合わせやすく、設置場所を選びません。

