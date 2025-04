【&TEAM】レコーディングの裏話を披露♡ 3rd SINGLE「Go in Blind（月狼）」SCの様子をCHECK！

ショーケースは、3rd SINGLE「Go in Blind(月狼)」収録曲「Run Wild」のパフォーマンスからスタート。

初披露にも関わらず、LUNÉ(&TEAMのファンダム名)による息のあった掛け声に、メンバーも「さすが!」と感動していました。

2024年に4作連続で春夏秋シリーズをリリースした&TEAM。

新章の幕開けとなる3rd SINGLE「Go in Blind(月狼)」は、ありのままの姿では居場所が与えられない世界に対し、オオカミの群れのように結束し、恐れず真正面から挑み、自らの居場所を切り拓いていく姿を表現した作品です。

発売日:2025年4月23日(水)

形態数:11形態

収録曲(全6曲):

Go in Blind(月狼)Run Wildオオカミ系男子Extraordinary dayGo in Blind(Korean ver.)Run Wild(Korean ver.)