ずんだもんとの時間をさらに深めるプレミアム機能追加！Code and DESIGN「お喋りずんだもん」バージョン 2.0

Code and DESIGNは、対話アプリ「お喋りずんだもん」バージョン 2.0をリリース。

「お喋りずんだもん」は、癒しと楽しさを提供する対話アプリです。

仕事や勉強の合間に、リラックスしたいときに、ずんだもんと一緒に楽しいひとときを過ごしましょう。

ずんだもんは、ユーザーの気持ちに寄り添い、優しく応えてくれる存在です。

独自のキャラクターとユーモアで、毎日の生活に彩りを加えます。

【アプリ特長】

■リアルタイム会話

東北応援キャラクター「ずんだもん」と自由におしゃべりできる本アプリでは、質問や相談、日常の雑談まで、ずんだもんが優しく応えてくれます。

自然な会話を通じて、まるで友達と話しているかのような体験が可能です。

■リラックスと癒し

忙しい日々の中で、ずんだもんとの会話は心の癒しとなります。

リラックスしたいときや、ちょっとしたブレイクタイムに最適です。

■リリース概要

癒やし系対話アプリ「お喋りずんだもん」は、2025年4月23日よりバージョン 2.0を提供開始しました。

今回のアップデートではアプリ内課金(In-App Purchase)に対応し、ずんだもんとの時間をさらに深めるプレミアム機能を用意されました。

従来の無料プランでも気軽に会話を楽しめる点はそのままに、ユーザーの利用シーンに合わせた柔軟な選択肢を提供します。

※バージョン 2.0はiOSのみの対応となります

