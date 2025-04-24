B1¥ê¡¼¥°¡¦¥·¡¼¥Û¡¼¥¹»°²Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÀîºê¤È¤Î·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢CS¿Ê½Ð¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö£±¡×¤Ë¸º¤é¤¹
¡¡¥·¡¼¥Û¡¼¥¹»°²Ï¤Ï4·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥¦¥£¥ó¥°¥¢¥ê¡¼¥Ê´¢Ã«¤ÇCS¿Ê½Ð¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö2¡×¤Ç·Þ¤¨¡¢Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¤È¤Î¥Ê¥¤¥È¥²¡¼¥à¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£
½øÈ×¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î²æËýÈæ¤Ù¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢³ÑÌî¤¬Í×½ê¤Ç3P¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤ÉÇ´¤ê¶¯¤¯Àï¤¤¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¡£ºÇ¸å¤Ï¥¨¡¼¥¹¡¦À¾ÅÄ(Í¥)¤¬ÆÀÅÀ&¥¢¥·¥¹¥È¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¡¢105-101¤Ç¾¡Íø¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö1¡×¤Ë¸º¤é¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ö¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ï¼«ÌÇ¤·¤Ê¤¤¡×»°²Ï¥ê¥Ã¥Á¥Þ¥óHC¤¬¸«¿ø¤¨¤ë¡È¾ï¾¡·³ÃÄ¡É¤Ø¤ÎÆ»¡¡½Å»ë¤¹¤ë¡Ö¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ëµ¬Î§¡×¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï
¡½»î¹ç·ë²Ì¡½
2025Ç¯4·î23Æü¡Ê¿å¡Ë
»°²Ï¡¡¡» 105 - 101 ¡ü Àîºê
¡Ê»°²ÏÄÌ»»À®ÀÓ¡¡37¾¡19ÇÔ¡Ë
1Q¡¡»°²Ï 21-24 Àîºê
Àîºê¤Î³°¹ñÀÒÁª¼ê¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¯¤â¡¢¥ª¡¼¥¬¥¹¥È¤¬À©¶õ¸¢¤ò°®¤Ã¤ÆÂÐ¹³
¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°5¤Ï¡¢#0¥ª¡¼¥¬¥¹¥È¡¢#11µ×ÊÝÅÄ¡¢#13¿ÜÅÄ¡¢#19À¾ÅÄ(Í¥)¡¢#54¥¬¡¼¥É¥Ê¡¼¡£
#54¥¬¡¼¥É¥Ê¡¼¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ç#13¿ÜÅÄ¤¬¥ª¡¼¥×¥ó3P¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£Àîºê#25¥¢¥ì¥ó¤Î3P¥·¥å¡¼¥È¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¤¬¡¢#19À¾ÅÄ(Í¥)¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç¼çÆ³¸¢¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡£
#0¥ª¡¼¥¬¥¹¥È¤¬À©¶õ¸¢¤ò¾¸°®¡£¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤«¤é¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤â¤®¼è¤ë¤È¡¢#11µ×ÊÝÅÄ¤È¤Î¹ë²÷¤Ê¥³¥ó¥Ó¥×¥ì¡¼¤ÇÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ë¤â¡¢Àîºê#24¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Î¸Ä¿Íµ»¤«¤éÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¤·¤ÆµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÀîºê#25¥¢¥ì¥ó¡¢#2¾®¿Ë¤ËÏ¢Â³3P¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤Æ17-24¤È7ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤¦¤¬¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é#18³ÑÌî¤¬¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç²ÃÅÀ¡£¥Ö¥¶¡¼¤ÈÆ±»þ¤Ë#10¥ì¥¤¥Þ¥ó¤¬¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò·è¤á¤Æ¡¢3ÅÀº¹¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤ÆºÇ½é¤Î10Ê¬¤ò½ª¤¨¤¿¡£
2Q¡¡»°²Ï 40-41 Àîºê¡¡¡Ê»°²Ï 19-17 Àîºê¡Ë
³ÑÌî¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¡£¤½¤Î¸å¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¥¯¥í¥¹¥²¡¼¥à¤ËÆÍÆþ
¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡¢#7Ä¹Ìî¡¢#10¥ì¥¤¥Þ¥ó¡¢#16À¾ÅÄ(¸ø)¡¢#18³ÑÌî¡¢#54¥¬¡¼¥É¥Ê¡¼¡£
Àîºê#24¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¯¤â¡¢#54¥¬¡¼¥É¥Ê¡¼¤¬¥Ñ¥ï¡¼¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢Â³¤¯¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤â#54¥¬¡¼¥É¥Ê¡¼¤¬¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥È¤«¤é¥ï¥ó¥Þ¥óÂ®¹¶¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤ÇÂÐ¹³¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë#18³ÑÌî¤¬Ï¢Â³¤Ç3P¥·¥å¡¼¥È¤ò¼ÍÈ´¤¤¤Æ31-30¤È»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¡£
Àîºê¤â¾ù¤é¤º¡¢#33Ä¹Ã«Àî¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¡¢#7¼Ä»³¤Î3P¥·¥å¡¼¥È¤ÇÀè¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤Ï¡¢»°²Ï¤¬#0¥ª¡¼¥¬¥¹¥È¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¡¢#19À¾ÅÄ(Í¥)¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤Ê¤É¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¥¯¥í¥¹¥²¡¼¥à¤¬Â³¤¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
3Q¡¡»°²Ï 72-68 Àîºê¡¡¡Ê»°²Ï 32-27 Àîºê¡Ë
¥ï¥ó¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥óº¹¤Î²æËýÈæ¤Ù¤¬Â³¤¯¤â¡¢³ÑÌî¤ÎÏ¢Â³3P¥·¥å¡¼¥È¤Ç4ÅÀ¥ê¡¼¥É
¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡¢#0¥ª¡¼¥¬¥¹¥È¡¢#11µ×ÊÝÅÄ¡¢#13¿ÜÅÄ¡¢#19À¾ÅÄ(Í¥)¡¢#54¥¬¡¼¥É¥Ê¡¼¡£
#19À¾ÅÄ(Í¥)¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¡¢#13¿ÜÅÄ¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤ÇÀè¹Ô¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÅÙ¤ËÀîºê#25 ¥¢¥ì¥ó¤ËÊÖ¾å¤µ¤ì¤ë²æËýÈæ¤Ù¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£#54¥¬¡¼¥É¥Ê¡¼¤Î3P¥·¥å¡¼¥È¡¢#0¥ª¡¼¥¬¥¹¥È¤Î¹ç¤ï¤»¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤¬¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤«¤éÀîºê#11ÊÆ¿Ü¤Î3P¥·¥å¡¼¥È¤Ç49-49¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¡£¤¹¤°¤Ë#19À¾ÅÄ(Í¥)¤¬3P¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤áÊÖ¤¹¤¬¡¢ Àîºê#11ÊÆ¿Ü¡¢#12Ìî粼¤ÎÏ¢Â³3P¥·¥å¡¼¥È¤ÇµÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥ï¥ó¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥óº¹¤Ê¤¬¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢#19À¾ÅÄ(Í¥)¡¢#10¥ì¥¤¥Þ¥ó¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë3P¥·¥å¡¼¥È¤ò¼ÍÈ´¤¤¤Æ¥ê¡¼¥É¤òÆÀ¤ë¤â¡¢Àîºê#33Ä¹Ã«Àî¤Î3P¥·¥å¡¼¥È¡¢#25¥¢¥ì¥ó¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç2¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¡¼¥É¤òºî¤é¤ì¤ë¡£
#7Ä¹Ìî¤È#32¥·¥§¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Î2¥á¥ó¥²¡¼¥à¤Ç²¡¤·ÊÖ¤¹¤È¡¢»Ä¤ê43ÉÃ¤Ë#7Ä¹Ìî¤¬¤â¤®¼è¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò#18³ÑÌî¤¬3P¥·¥å¡¼¥È¤Ç»ÅÎ±¤á¤ÆµÕÅ¾¡£¤µ¤é¤Ë½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë#18³ÑÌî¤¬ºÆ¤Ó3P¥·¥å¡¼¥È¤ò¼ÍÈ´¤¯¤È¡¢¥¢¥ê¡¼¥ÊÃæ¤Î¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬Î¾¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ´¿´î¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£
4Q¡¡»°²Ï 91-91 Àîºê¡¡¡Ê»°²Ï 19-23 Àîºê¡Ë
½ªÈ×Àîºê¤ÎÌÔÄÉ¤òÍá¤Ó¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ
¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡¢#0¥ª¡¼¥¬¥¹¥È¡¢#7Ä¹Ìî¡¢#10¥ì¥¤¥Þ¥ó¡¢#18³ÑÌî¡¢#32¥·¥§¡¼¥Õ¥¡¡¼¡£
Àîºê#45»³Æâ¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢#0¥ª¡¼¥¬¥¹¥È¤¬¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¡¢¥À¥ó¥¯¤È6Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ78-73¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
Àîºê#12Ìî粼¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç1ÅÀº¹¤ËÆùÇö¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥·¥§¥¢¤·¡¢#16À¾ÅÄ(¸ø)¤Î¥Ñ¥¹¤Ë#10¥ì¥¤¥Þ¥ó¤¬¥´¡¼¥ë²¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¡¼¥É¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡£
1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÌÀ¤±¡¢#10¥ì¥¤¥Þ¥ó¤Î3P¥·¥å¡¼¥È¤ÇÎ®¤ì¤ò·¹¤±¤ë¤È¡¢»Ä¤ê3Ê¬È¾¤Ë#10¥ì¥¤¥Þ¥ó¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤«¤é#18³ÑÌî¤¬3P¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆºÆ¤Ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òÍÉ¤é¤¹¡£
¤·¤«¤·¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ÇÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤¿Àîºê¤Ë¡¢2Ê¬¼å¤Î´Ö¤Ë9-0¤Î¥é¥ó¤ÎÌÔÄÉ¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢»Ä¤ê2Ê¬¤Ë86-88¤ÈµÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
#54¥¬¡¼¥É¥Ê¡¼¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢½øÈ×¤«¤é¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿Àîºê#24¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò»ß¤á¡¢¤½¤³¤«¤é¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ËÅ¾¤¸¤Æ#10¥ì¥¤¥Þ¥ó¤¬3P¥·¥å¡¼¥È¤ò¼ÍÈ´¤¤¤Æ£³ÅÀ¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤¬¡¢Àîºê#24¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ë3P¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢91-91¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
OT1¡¡»°²Ï 105-101 Àîºê¡¡¡Ê»°²Ï 14-10 Àîºê¡Ë
ºÇ¸å¤Ï¥¨¡¼¥¹¡¦À¾ÅÄ(Í¥)¤¬6ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È¤È»î¹ç¤ò·è¤á¤ë
¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡¢#7Ä¹Ìî¡¢#10¥ì¥¤¥Þ¥ó¡¢#19À¾ÅÄ(Í¥)¡¢#32¥·¥§¡¼¥Õ¥¡¡¼¡¢#54¥¬¡¼¥É¥Ê¡¼¡£
#10¥ì¥¤¥Þ¥ó¤Î¥À¥ó¥¯¤ÇÀèÀ©¡£Àîºê¤Ë°µ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤¤¤«¤±¤ë¤â#7Ä¹Ìî¤¬¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤ò#19À¾ÅÄ(Í¥)¤¬¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£¤½¤Î1Ê¬¸å¤Ë¤âÇ´¤ê¶¯¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶¤¤¡¢#19À¾ÅÄ(Í¥)¤¬¥Ç¥£¡¼¥×3P¥·¥å¡¼¥È¤ò¼ÍÈ´¤¤¤Æ99-92¤È7ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òºî¤ë¡£
¤·¤«¤·´ÊÃ±¤Ë¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Àîºê#24¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ËÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢»Ä¤ê2Ê¬¤Ë#11ÊÆ¿Ü¤Î3P¥·¥å¡¼¥È¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÊø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»Ä¤ê39ÉÃ¤Ë#19À¾ÅÄ(Í¥)¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥×¥ì¡¼¤Ç#54¥¬¡¼¥É¥Ê¡¼¤¬¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ101-99¤È2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¥²¡¼¥à¤ÇÄÉ¤¤¤¹¤¬¤ëÀîºê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢#11µ×ÊÝÅÄ¤¬¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò4ÅÀ¤Ë¹¤²¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢105-101¤Ç·ãÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥Û¡¼¥¹»°²Ï¡¡¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¡¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ê¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡ »î¹ç¸å¥³¥á¥ó¥È
Àîºê¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾¾±ºVC¡¦ÄÅÃ«VC¤«¤é¡ÉºÇ¶á¤Î»î¹ç¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤ÆâÍÆ¡É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àîºê¤µ¤ó¤ÎHC¤¬¤´ÉÂµ¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢HCÂåÍý¤Î¾¡µ×¥³¡¼¥Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¾¡Íø¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£