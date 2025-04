ゴルフスイング解析機能とGPSナビゲーション機能が融合！オンリー『SLX Hybrid Mini』

オンリーは、ゴルフスイング解析機能とGPSナビゲーション機能を融合した革新的なハイブリッド型デバイス『SLX Hybrid Mini』を、2025年4月24日からアタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて日本初先行発売をします。

オンリー『SLX Hybrid Mini』

オンリーは、ゴルフスイング解析機能とGPSナビゲーション機能を融合した革新的なハイブリッド型デバイス『SLX Hybrid Mini』を、2025年4月24日からアタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて日本初先行発売。

本製品は、手のひらサイズのコンパクトな設計ながら、プロレベルの高精度な分析とナビゲーションを実現。

高価なゴルフ機器に頼らず、誰もが手軽に自身のゴルフパフォーマンスを飛躍的に向上させることが可能です。

デバイスを置いてスイング1

デバイスを置いてスイング2

『SLX Hybrid Mini』は、ゴルファーのスイングをリアルタイムで詳細に分析し、コースでの戦略的なプレーを強力にサポートするハイブリッドデバイスです。

クラブスピード、ボールスピード、飛距離、スピン量(※特定の条件下)などを正確に計測。

自身のスイングを「数字」で可視化することで、感覚に頼らない効率的なスキルアップを実現します。

初心者ゴルファーは正確なデータで正しいスイングの基礎を習得し、上級者ゴルファーはより詳細な分析で自身のパフォーマンスを最適化することができます。

デバイスとスマホタブレットイメージ

また、GPS機能により、現在地からグリーンまでの距離を正確に測定。

スイング分析データと組み合わせることで、コースの状況に応じた最適なクラブ選択や戦略的なマネジメントが可能となり、無駄なミスを減らし劇的なスコアアップに貢献します。

まさに、あなたのポケットに入る専属キャディとして機能します。

アプリと動画

アメリカ、韓国では既に多くのゴルファーに絶賛されており、今回満を持して日本に初上陸します。

室内練習場でもコースでも場所を選ばず活用できる『SLX Hybrid Mini』は、すべてのゴルファーの「実力進化」を加速させます。

キャプチャー動画

2025年4月24日からMakuakeにて先行プロジェクトを実施します。

Makuake プロジェクトページ: https://www.makuake.com/project/slx/

【SLX Hybrid Miniの主な特徴】

01 精密なスイング分析:

ヘッドスピード、ボールスピード、飛距離、スピン量(特定の条件下)を正確に計測し、数値でスイングを「可視化」。

特徴1 打球測定機能

特徴2 携帯・使いやすさ

02 コンパクト & 軽量設計:

ポケットに収まる手のひらサイズ(78mm×52mm×18mm、90g)。

どこへでも手軽に持ち運び可能。

03 スマホアプリ連携:

専用アプリでデータの詳細確認、履歴管理が可能。

特徴3 アプリ連動と多機能

特徴4 GPSナビゲーション

04 統合GPSナビゲーション:

現在地やグリーンまでの距離を正確に把握し、戦略的なコース攻略をサポート。

スイングデータとの連携で、より的確なクラブ選択が可能に。

05 高コストパフォーマンス/ラウンドも練習もOK:

高額な分析機器に匹敵する精度を手頃な価格で実現。

すべてのゴルファーに開かれた上達ツール。

特徴5 ラウンドも練習もOK

アップルウォッチ

【製品概要】

品番 :SLX-HG100L

品名 :SLX Hybrid Mini(LCD model)

サイズ :78mm×52mm×18mm

重量 :90g

Bluetooth:4.0BLE, 2.4Ghz, 1Mbps

センサー :24GHz Single Channel Radar Module

パワー :Lipo900mAh (5hr), charge 5V 1.5A

芝生黒 仕様

【プロジェクト概要】

プロジェクト名: スイングを数字で分析、ナビで攻略する

二刀流デバイス!【SLXハイブリッド ミニ】

期間 : 2025年4月24日〜5月13日

【リターンについて】

30名限定 39%OFF 1個 25,190円→15,970円

20名限定 38%OFF 2個 50,380円→32,460円

50名限定 35%OFF 1個 25,190円→17,020円

