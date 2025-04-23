Netflix¡Ø¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡¢ÇÛ¿®Æü¤¬·èÄê¡ªÍ½¹ð¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø
µ´ºÍ¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó¤¬´ÆÆÄ¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥Ñ¡¼¥È1¤¬8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥È2¤¬9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êNetflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®·èÄê¡ª
¡ÒNetflix¤ÇÎòÂåºÇ¤â»ëÄ°¤µ¤ì¤¿±Ñ¸ì¥·¥ê¡¼¥º¡Ó¤Ë·¯Î×¤¹¤ëÀ¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔµ¤Ì£¤ÇÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê°ì²È¡Ö¥¢¥À¥à¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤ÎÄ¹½÷¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¡Ê¥¸¥§¥Ê¡¦¥ª¥ë¥Æ¥¬¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë·Þ¤¨¤¿¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡õ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤Î¥À¡¼¥¯¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¡¢¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó¤¬ÉÁ¤¯°Û¿§¤Ç´ñÌ¯¤Ç¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤È¹ª¤ß¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ç¥·¡¼¥º¥ó1¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÂç¥Ö¡¼¥à¤Ë¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÇÛ¿®Æü·èÄê¤Ë²Ã¤¨¡¢´ñÌ¯¤ÇÉÔµ¤Ì£¤Ê¿·³Ø´ü¤Î³«Ëë¤òÉÁ¤¯¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼Í½¹ð¤È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ë¥Ã¥¯¤¬°ìµó¡È²ø¡É¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
À¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥ºÂÔË¾¤Î¥·¡¼¥º¥ó2»ÏÆ°
ÂÔË¾¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¡¦¥¢¥À¥à¥¹¤¬¡¢¡È¤Î¤±¼Ô¡É¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¥Í¥ô¥¡¡¼¥â¥¢³Ø±à¤ËºÆ¤ÓÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¨¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Èà½÷¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡Ä¡£¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤Ï²ÈÂ²¡¢Í§¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¤«¤Ä¤Æ¤Î°ø±ï¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ç´ñÌ¯¤Ê»ö·ï¤ËºÆ¤Ó´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Èà½÷ÆÃÍ¤Î±Ô¤¤µ¡ÃÎ¤ÈÌµÉ½¾ð¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤Ï¿·¤¿¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÆæ¤È±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¤Ë¤âÄ©¤à¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¤¤¤¤Ê¤êÈà½÷¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤µ¤¬Á´³«¡£¶õ¹Á¤ÎÊÝ°Â¸¡ºº¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¥á¥ê¥±¥ó¥µ¥Ã¥¯¡¢¥¹¥¿¥ó¥¬¥ó¡¢¥¹¥×¥ì¡¼¡¢¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¡¢¾®Åá¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¡¢¥¯¥¯¥êÅá¡¢¥Ê¥¤¥Õ¡¢Âçîí¡¢Éà¡Äetc.¤ò¼¡¡¹¤È½Ð¤¹¥É¥¹¹õ¤µ¤òÌ¥¤»¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥Í¥ô¥¡¡¼¥â¥¢³Ø±à¤Ç¤ÏÌû²÷¤Ê¤Ï¤º¤Î¿·³Ø´ü¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤¬¡¢±ÇÁü¤Î¿ï½ê¤Ç¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤»ö·ï¤Î¡È»à½¡É¤âÉº¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡£¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¡¢°Õ³°¡Ê?¡Ë¤È²Ä°¦¤¤¡È°Õ»×¤Î¤¢¤ë¼ê¡É¥Ï¥ó¥É¤È¤È¤â¤ËÄ©¤à¡¢º£²ó¤Î·ìÅÉ¤é¤ì¤¿²ø»ö·ï¤ÎÁ´ËÆ¤È¤Ï¡½¡£¡Ö»¦¿Í¤Èº®Íð¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥¢¥À¥à¥¹²È¤¢¤ê¡×¡Ö¤É¤Î²ÈÂ²¤Ë¤â°Å¤¤ÈëÌ©¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈëÌ©¤ÏÌ¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉÔ²º¤ÊÂæ»ì¤âËÂ¤¬¤ì¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡©
¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¤Ï¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤Ë½é¤á¤Æ¤Ç¤¤¿Í§¿Í¡¦¥¤¡¼¥Ë¥Ã¥É¡Ê¥¨¥Þ¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º¡Ë¤È¤Î¡È´ñÌ¯¤Ê¡Éå«¤ä¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡È¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤é¤·¤¤¡ÉÎøÌÏÍÍ¤Ê¤É¡¢¥Æ¥£¡¼¥ó¤é¤·¤¤³Ø±àÀ¸³è¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Ã¯¤È¤â¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¯Ã¯¤È¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¥¤¡¼¥Ë¥Ã¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤ÏÝµÆ«¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤À¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê·ùÌ£¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÍ§Ã£¤È¤·¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà½÷¤Ë¼¡Âè¤Ë¿´¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼±ÇÁü¤Ë¤â¥¤¡¼¥Ë¥Ã¥É¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢2¿Í¤¬µ×¡¹¤ËºÆ²ñ¡£ÉÔµ¤Ì£¤Ê¿Í·Á¤ò¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡Öµ¤Ì£°¤¤¤±¤É¡¢´¬¤ÌÓ¤Ï½À¤é¤«¤¤¤Í¡Ä¡×¤È¥¤¡¼¥Ë¥Ã¥É¤¬ÈùÌ¯¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤ÎÈ±¤è¡×¤È¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë°ì¸À¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤â³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
¡Ø¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¥¥ã¥¹¥È
¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¿ô¡¹¤Î¡É¶Ê¼Ô¡É¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£ËÜºî¤Ç°ìÌöÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥¸¥§¥Ê¡¦¥ª¥ë¥Æ¥¬¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¡¼¥Ë¥Ã¥ÉÌò¤ÇÀ¤³¦Åª¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È/¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëÃíÌÜ³ô¥¨¥Þ¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º¡£
¡È¤È¤¢¤ëÈëÌ©¡É¤òÊú¤¨¤¿ÃË¥¿¥¤¥é¡¼¤ò±é¤¸¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡§¥Ü¡¼¥ó¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡Ù¤Ë¤â¥µ¥¤¥³¥¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥É¥¥¡¼¥Ï¥ó¡£²ÈÂ²¤ò°¦¤¹¤ëÉÔ¶à¿µ¤Ç°¼ñÌ£¤Ê¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤ÎÉã¥´¥á¥ºÌò¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¬¥¹¥Þ¥ó¡£Ëâ½÷¤Î²È·Ï¤Ë°é¤Ã¤¿Êì¥â¡¼¥Æ¥£¥·¥¢Ìò¤Î¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥¼¥¿=¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡£¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤Ë¤è¤¯¥¤¥¸¥á¤é¤ì¤ëÄï¥Ñ¥°¥º¥ê¡¼Ìò¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥ª¥ë¥É¥Í¥¹¤é¤¬Â³Åê¡£
¥·¡¼¥º¥ó2¤«¤é¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥ì¥¶¥Ü¥¢¡¦¥É¥Ã¥°¥¹¤ÎMr.¥Ô¥ó¥¯Ìò¡¢¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥´¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¾Í¥¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¡¦¥Ö¥·¥§¥ß¤Ê¤É¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¥¢¥À¥à¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ç¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤Î½ÇÉã¥Õ¥§¥¹¥¿¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥¤¥É¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡£¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥À¥à¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ç¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥ê¥Ã¥Á¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤»Å³Ý¤±¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¥í¥¤¥É¤¬±é¤¸¤ëÌò¤È¤Ï¡Ä?
¡Ø¥·¥¶¡¼¥Ï¥ó¥º¡Ù¡¢¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥ê¥¹¡¦¥¤¥ó¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¤Ê¤É¹ç·×20ºîÉÊ°Ê¾å¤â´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿µ´ºÍ¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ë¡Ö±ÇÁü¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤ëËÜºî¡£ÀïØË¤ÈÌ¥ÏÇ¤ËËþ¤Á¤¿¡Ø¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡¢ÇÛ¿®¤Þ¤Ç¡È¿Ì¤¨¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¡É¤Û¤·¤¤¡£
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë