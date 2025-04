母の日の手作りプレゼント！ユニモール「わっっっくわくワークショップ」

ユニモールは、「わっっっくわくワークショップ」を2025年5月3日(土・祝)、4日(日・祝)に、名古屋市中村区の地下街「ユニモール」で開催します。

ユニモール「わっっっくわくワークショップ」

開催日時 : 2025年5月3日(土・祝)、4日(日・祝) 11:00〜17:00

会場 : ユニモール地下街内イーストプラザ

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-5-26先 ユニモール地下街

アクセス : 地下鉄東山線 名古屋駅 徒歩5分

地下鉄桜通線 国際センター駅 徒歩1分

主催 : ユニモール

<ワークショップ内容>

(1)多肉植物で作る!ミニ陶器鉢・陶器鉢2段重ねの寄せ植え体験

【ミニ】

開催時間:11:30〜

所要時間:30分

参加費 :1,000円(税込)

参加条件:当日随時受付

【2段重ね】

開催時間:[1] 11:30〜 [2] 14:00〜

所要時間:90分

参加費 :大サイズ・3,800円(税込)、小サイズ・2,800円(税込)

参加条件:予約サイトにて受付(空きがあれば当日受付可能)

(2)LUSHのバスボム製造体験

LUSHで人気のバスボムの製造体験をしながら、クイズ形式で地球にもたらす影響を考えてみませんか?

※本製造体験で製造したバスボムは他者への譲渡ができません。

開催時間:11:00〜17:00(最終受付16:00)

所要時間:45分

参加費 :1,500円(税込) ※当日会場でお支払いください。

参加条件:店頭またはお電話にて受付。

【LUSH ユニモール店TEL】 052-571-2150

※空きがあれば当日受付可能。

(3)スターバックスコーヒー コーヒーセミナー【コーヒーをはじめよう編】

開催時間:[1] 11:00〜12:00 [2] 13:00〜14:00 [3] 16:00〜17:00

所要時間:60分

参加費 :1,100円(税込)

定員 :各開催6名まで

内容 :コーヒーセミナー【コーヒーをはじめよう編】

参加条件:店頭またはお電話にて受付。

【スターバックスコーヒー 名駅地下街ユニモール店TEL】 052-565-8757

※空きがあれば当日受付可能。

(4)選べる!工作体験バイキング【5月3日(土・祝)のみ】

5種類の体験から好きなものを選んで制作。

内容 :[1] 母の日フラワーアレンジ

[2] ぬり絵トートバッグ

[3] ぬり絵巾着

[4] ミニジオラマづくり

[5] カスタムボールペン

開催時間:11:00〜17:00 ※定員に達し次第終了

所要時間:15分〜20分

定員 :先着100名

参加条件:税込1,000円以上のユニモール内店舗での購入レシートのご提示。

※1回の参加毎に1枚のレシートが必要

※2025年4月16日(水)以降のレシートが対象

(5)チョークアートで描くカーネーション作品【5月4日(日・祝)のみ】

贈り物に嬉しいカーネーションとメッセージカード付き。

開催時間:11:00〜16:30

所要時間:45分

定員 :先着85名

参加条件:税込1,000円以上のユニモール内店舗での購入レシートのご提示。

※1回の参加毎に1枚のレシートが必要

※2025年4月16日(水)以降のレシートが対象

※予約制ワークショップの空き状況は、各店に直接お問い合わせください。

※各ワークショップの所要時間は目安ですので、実際かかる時間には個人差があります。

※詳細は、ユニモールHPを確認してください。

<その他>

5月3日(土・祝)のみ、風船大道芸「クラウンふくちゃん」がウエストプラザに登場。

パフォーマーからもらえるバルーンを会場にもっていくと、お菓子をプレゼント。

※数に限りがあります。

■「わっっっくわくワークショップ」イメージポスター

わっっっくわくワークショップ イメージポスター画像

ユニモール 出入口

