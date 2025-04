講談社が刊行する、ディズニー月刊情報誌「ディズニーファン」の2025年6月号では、東京ディズニーリゾートにて実施されている春のスペシャルイベントを総力特集!

「ディズニー・パルパルーザ ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」や「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」情報などが満載です☆

講談社「ディズニーファン」2025年6月号

価格:1,200円(税込)

発売日:2025年4月25日(金)

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

月刊「ディズニーファン」6月号は、4月から東京ディズニーリゾートで開催されているスペシャルイベントが満載!

春のパークへお出かけする前の予習にぴったりです。

東京ディズニーランドでは「ディズニー・パルパルーザ ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」を開催中。

エンターテイメント、デコレーション、メニューやグッズなど、今すぐパークで楽しめる内容になっています。

東京ディズニーシーでは、1年間に渡り実施される「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」がスタート。

エンターテイメント「ダッフィー&フレンズのカラフルハピネスジャーニー」の魅力やデコレーションなど「ダッフィー」たちの優しい世界を楽しめます。

同じく東京ディズニーシーで開催中の「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」情報も満載。

“食で世界を巡る”フェスティバルで食べて、飲んで、盛り上げることができます。

特別企画は「ドナルドダック」と「ダッフィー」のスペシャルイベントステッカー。

東京ディズニーリゾートのスペシャルイベントにちなんだオリジナルステッカーです。

スマートフォンに貼ったりケースに入れたりして楽しむことができます。

さらに、月刊「ディズニーファン」創刊35周年記念の大プレゼントも!

パークチケットにくわえて、「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」のスペシャルグッズがプレゼントされます。

もうすぐ1周年を迎える東京ディズニーシー ファンタジースプリングスもまだまだ深掘り!

6月はショップ「ファンタジースプリングス・ギフト」の物語の世界に迫ります。

そして、2025年に25周年を迎えるディズニーアンバサダーホテルの魅力を3号にわたり紹介する短期集中連載がスタート。

6月号では、“ホテル・プチクロニクル”をキャストの声とともに掲載されます。

ほかにも、東京ディズニーリゾートのステーショナリー、おすすめ夏ファッションアイテム、航空写真でパークの歴史を振り返る企画などパーク情報が盛りだくさん!

中間淳太さんがキャストにインタビューする隔号連載も掲載されます。

また、カリフォルニア、ディズニーランド・リゾート70周年セレブレーションのニュース、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』アニメーション化プロジェクト情報、

アラン・メンケン氏の来日情報&読者限定プレゼントなど、あらゆるディズニー情報がこの1冊でチェックできます。

東京ディズニーリゾートにて実施されている春のスペシャルイベント情報が満載の一冊。

講談社の「ディズニーファン」2025年6月号は、全国の書店、Amazonなどにて発売です☆

※講談社は東京ディズニーランド/東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです。

