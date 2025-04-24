Ž¢GMARCHŽ£Ž¢´Ø´ØÆ±Î©Ž£¤È¤¤¤¦¤¯¤¯¤ê¤¬¾Ã¤¨¼º¤»¤ë¡ÄÂç³Ø·ãÊÑ´ü¤Ë»äÎ©°ì´Ó¹»¤¬ÍË¾¤È¸À¤¨¤ëŽ¢¹ç³Ê¼ÂÀÓŽ£°Ê³°¤ÎÍýÍ³
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÌðÌî¹ÌÊ¿¡ØÃæ³Ø¼õ¸³¤Î¥ê¥¢¥ë ¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤ï¤«¤ë »ÖË¾¹»¤Ø¤Î¹ç³Ê¥Þ¥Ã¥×¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£³ØÌä¤ÎÆþ¸ý¤È¤·¤Æ¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¡
¡Ö³ØÎò´Ñ¡×¤¬Âç¤¤¯ÊÑÍÆ¤¹¤ë⁉
¡Ö»äÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¹»¡¡¶áÇ¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡×¤Ç¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñÆâ¤Î¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Âç³Ø¤ÏÁêÅö¤Ê´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÂç³ØÆþ³Ø¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢4Ç¯À©¤Î»äÎ©Âç³Ø¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¬Äê°÷³ä¤ì¡ÊÆþ³Ø¼ÔÁí¿ô¤¬Âç³Ø¤ÎÊç½¸¤¹¤ëÄê°÷¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾õÂÖ¡Ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡Àµ²ò¤Ï59.2¡ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î2Ç¯Á°¡¢2022Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï47.3¡ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢Âç³Ø¤Î³ØÀ¸Êç½¸¾õ¶·¤¬µÞÂ®¤ËÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î18ºÐ¿Í¸ý¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íÊÑ²½¤¹¤ëÃû¤·¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢Äê°÷³ä¤ì¤Î¾õÂÖ¤ÎÂç³Ø¤Î³ä¹ç¤¬6³ä¡¢7³ä¡Ä¡Ä¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²¿¤éÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤¦°ì¤Ä¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2024Ç¯ÅÙ¤ÎÆüËÜ¤ÎÂç³ØÄê°÷Áí¿ô¤ÏÌó63.6Ëü¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âç³Ø¼õ¸³À¸Áí¿ô¤ÏÌó64.7Ëü¿Í¡¢18ºÐ¤ÎÂç³Ø¿Ê³ØÎ¨¤ÏÌó59.1¡ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î½ÐÀ¸¿ô¤Ï72Ëü¿ÍÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¸½¾õ¤ÎÂç³Ø¿Ê³ØÎ¨¤ËÊÑ²½¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢18Ç¯¸å¤ÎÂç³Ø¼õ¸³À¸Áí¿ô¤ÏÌó42Ëü¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³ØÃÏ¿Þ¤¬·ãÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¤Î¡ÖGMARCH¡Ê³Ø½¬±¡Âç³Ø¡¦ÌÀ¼£Âç³Ø¡¦ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡¦Î©¶µÂç³Ø¡¦Ãæ±ûÂç³Ø¡¦Ë¡À¯Âç³Ø¡Ë¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö´Ø´ØÆ±Î©¡Ê´ØÀ¾Âç³Ø¡¦´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¡¦Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¡¦Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¡Ë¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡ÖÆüÅì¶ðÀì¡ÊÆüËÜÂç³Ø¡¦ÅìÍÎÂç³Ø¡¦¶ðß·Âç³Ø¡¦Àì½¤Âç³Ø¡Ë¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦³ç¤ê¤½¤Î¤â¤Î¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¿¤·¤Ï¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢½¾Íè¤ÎÆüËÜ¤Î¡Ö³ØÎò´Ñ¡×¤¬Âç¤¤¯ÊÑÍÆ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂç³Ø¡Ê³ØÉô¡Ë¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤«¡¢¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤¬½Å¤ó¤¸¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÂ¿¿ô¤ÎÂç³Ø¤¬Äê°÷³ä¤ì¤òµ¯¤³¤¹¾õ¶·²¼¡¢³Ø»Î¤½¤Î¤â¤Î¤Î²ÁÃÍ¤Ï·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö³Ø»Î¡×¤è¤ê¡Ö½¤»Î¡×¡¢¡Ö½¤»Î¡×¤è¤ê¡ÖÇî»Î¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÂç³Ø±¡¡×¤Ç²¿¤òÀìÌç¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë»þÂå¤¬ÅþÍè¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö³Ø¹»Îò¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»úµÁÄÌ¤ê¡Ö³ØÎò¡×¤Ë²ÁÃÍ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢³¤³°¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¤³¤¦¤¤¤¦³ØÎò´Ñ¤¬¤â¤Ï¤äÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏÈÝ±þ¤Ê¤·¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ïº£¸å´Ë¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤ë¡©
¤µ¤Æ¡¢Âç³Ø¤Î´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¾¯»Ò²½¤¬Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ë¤ª¤è¤Ü¤¹±Æ¶Á¤¬¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤ÈâË¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯»Ò²½¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÎÀ¹¤ó¤Ê¼óÅÔ·÷¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÅÔ¿´Éô¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç»ùÆ¸¿ô¤Ï²£¤Ð¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤ä¤äÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅìµþÅÔ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¢¤È¿ôÇ¯·Ð¤Ã¤¿¤é¡¢°ìµ¤¤Ë»ùÆ¸¿ô¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¸øÎ©¾®³Ø¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ëÅìµþÅÔ¤Î»ùÆ¸¿ô¤ÏÌó9Ëü8000¿Í¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È3Ç¯´Ö¤ÎÅìµþÅÔ¤Î¾®³Ø¹»Â´¶ÈÀ¸¿ô¤Ï10Ëü¿ÍÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î2025Ç¯4·î¤ËÅìµþÅÔ¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë»ùÆ¸¿ô¤ÏÌó9Ëü2000¿Í¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯3ºÐ»ù¤Ë¤Ê¤ëÅìµþÅÔºß½»¤Î»ùÆ¸¿ô¤Ï²¿¤ÈÌó7Ëü8000¿Í¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¤¤Þ¤Ï·ãÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼óÅÔ·÷¤ÎÃæ³ØÆþ»î¤ÎÍÍÁê¤¬¿ôÇ¯¸å¤Ë¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á´Ë¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Àè¤ÎÂç³ØÆþ»î¾õ¶·¤ÎÏÃ¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂç³Ø¹ç³Ê¼ÂÀÓ¡×¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¤¤Þ°Ê¾å¤ËÄã²¼¤·¡¢Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤òÁªÄê¤¹¤ë¼ÜÅÙ¤È¤·¤Æ¡Ö¼å¤¯¡×¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤É¤¦¤¤¤¦Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡Ö³ØÎò´Ñ¡×¤ÎÊÑÍÆ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿³Ø¹»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ¹â»þÂå¤Ë¤ï¤¬»Ò¤¬²¿¤«¤·¤é¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ä¡¢¤½¤ÎÁÃ(¤¤¤·¤º¤¨)¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»î¤ß¤ò¹Ö¤¸¤ë³Ø¹»¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î»äÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»î¤ß¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤é¤Î°ìÃ¼¤ò¼¡¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£³ØÌä¤ÎÆþ¸ý¤È¤·¤Æ¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¢
Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤Î¡ÖÃæ³ØÂ´¶ÈÏÀÊ¸¡×
Àè¤Û¤É¤Î¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëºâ»º¡×¤Ë¤Æ¡¢Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ì¤Ð¡¢¼õ¸³¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤Ï²òÊü¤µ¤ì¡¢Éô³èÆ°¤ä¼ñÌ£¤Ê¤É¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¤È¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»äÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤Ç¤ÏÃæ³Ø¹»»°Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¡ÖÂ´¶ÈÏÀÊ¸¡×¡Ê¤³¤ÎÌ¾¾Î¤Ï³Ø¹»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡Ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤¦»î¤ß¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â´¶ÈÏÀÊ¸¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖÃæ³ØÂ´¶È¡×¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ï¤¿¤·¤Î¼ê¸µ¤Ë¤â¿ô¡¹¤ÎÃæ¹â°ì´Ó¹»¤«¤éÄºÂ×¤·¤¿¡ÖÂ´¶ÈÏÀÊ¸½¸¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¼Â¤ËËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æºß¹»À¸¤¿¤Á¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂçÈ¾¤¬¡¢¼«¿È¤Î¶½Ì£¤òÊú¤¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀè¹Ô¸¦µæ¤ò»²¾È¤·¤Ä¤Ä¡¢»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÎã¤òµó¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿·½É¶è¤Ë¤¢¤ëÃË»Ò¹»¡¦³¤¾ëÃæ³Ø¹»¤Î¼Ò²ñ²ÊÂ´¶ÈÏÀÊ¸½¸¡Ê2021Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏÀÊ¸¤Î°ìÉô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¡Ö½ªËö´ü°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¸Ê·èÄê¤ÎÂº½Å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡½Âº¸·»àË¡À©²½ÏÀÁè¤äACPÆ³Æþ¤òÄÌ¤·¤Æ¡×
¡ü¡Ö¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼»Ù±ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡½¥¹¥¯¡¼¥ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤ÈË¡À°È÷¤Î½ÅÍ×À¡×
¡ü¡Ö¾¦Å¹³¹¿êÂà¤È¤½¤ÎºÆÀ¸¡½´ÝµµÄ®¾¦Å¹³¹¤Î»öÎã¤È¾¦Å¹³¹¤ÎÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£µ¡Ç½¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡×
¡ü¡ÖÅìµþ¤Ë¤ª¤±¤ëÇÀÅª¶õ´Ö¤ÎÊÝÁ´¡¦ÁÏ½Ð¡½ÇÀ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈÇÀ¶ÈÂÎ¸³ÇÀ±à¤«¤é¹Í¤¨¤ëÇÀÃÏ¤Î³èÍÑÊýË¡¡×
¡ü¡Ö³°¹ñÀÒ»ù¤Î¶µ°é¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÈÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¡½²£ÉÍ»ÔÈÓÅÄËÌ¤¤¤Á¤ç¤¦¾®³Ø¹»¤ÈÉÍ¾¾»Ô¤ÎÎã¤«¤é¡×
¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤±¤Ç¤â»õ±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÏÀÊ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÏÀÊ¸¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ÎåÌÌ©¤Ê½ÐÍè±É¤¨¤Ë¶ÃÃ²¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ã´Åö¶µ°÷¤Î»ØÆ³¤Î²¼¤Ç¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¤Î½÷»Ò¹»¡¦»°ÎØÅÄ³Ø±à¤Ç¹»Ä¹¤òÌ³¤á¤ë±ö¸«ËÒÍºÀèÀ¸¤ËÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢Ãæ³Ø¤ÎÂ´¶ÈÏÀÊ¸¤ÇÁª¤ó¤À¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤½¤Î»Ò¤Î¾Íè¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë»öÎã¤¬¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤ÎÉ¸½àÅª¤Ê¡Ö³ØÎò´Ñ¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ãæ¹â°ì´Ó¶µ°é¤Ï¡Ö¹â¹»Æþ»î¡×¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢¡ÖÍ¾Çò¡×¤¬¤¢¤ë¤ÈÀè¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÃÎÅª¹¥´ñ¿´¡¢Ãµµæ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼ÂÁ©¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Âç³ØÆþ»î¤ÇÎ´À¹¤ò¸Ø¤ë¡ÖÁí¹ç·¿ÁªÈ´¡×
ºòº£¤ÏÂç³ØÆþ»î¤Îºß¤êÊý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ìÈÌÆþ»î¡×¤È¤¤¤¦½¾Íè¤Î²ÊÌÜ»î¸³¤ÇÁªÈ´¤¹¤ëÊý¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁí¹ç·¿ÁªÈ´¡×¡ÊµìAOÆþ»î¡Ë¤¬¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂç³Ø¤ÎÆþ»îÊý¼°¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊý¼°¤òºÎÂò¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¹ñÎ©Âç³Ø¤Ï¡¢Ìó8³ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¼õ¸³À¸¤¿¤Á¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤òÄó½Ð¤µ¤»¡¢²Ã¤¨¤Æ¡¢ÏÀÊ¸¤äÌÌÀÜ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò²Ý¤·¤Æ¹çÈÝ¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÁí¹ç·¿ÁªÈ´¡×¤Ç¼õ¸³À¸¤¿¤Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÂç³Ø¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤ÎÀìÌçÀ¤ò¿¼¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¾Íè¤Ë¤É¤¦³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Âç³ØÂ¦¤¬µá¤á¤ëÀ¸ÅÌÁü¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¿³ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â·ÁÍÆ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Àè¤Û¤É¤Î¡ÖÂ´¶ÈÏÀÊ¸¡×¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤Ï6Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤òÂ¸Ê¬¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¡¢²ÊÌÜ³Ø½¬¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ìî³°ÂÎ¸³¼ø¶È¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤è¤ë¹Ö±é²ñ¤ä¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¡¢³¤³°¸¦½¤¤äÃ»´ü¡¦Ãæ´ü¡¦Ä¹´ü¤ÎÎ±³ØÀ©ÅÙ¡¢Íý²Ê¼Â¸³¹ÖºÂ¡¢ICT¶µ°é¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º±Ñ¸ì¤òÍÑ¤¤¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¤Îµ¡²ñ¡¢¹âÂçÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥¢¥«¥Ç¥ß¥º¥à¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¡Ä¡Ä¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¤Û¤ó¤Î°ìÎã¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ï¤ï¤¬»Ò¤Î»ÖË¾¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÃæ¹â°ì´Ó¹»¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂç³Ø¹ç³Ê¼ÂÀÓ¡×¤Î¤È¤³¤í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¶µ°éÆâÍÆ¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³Æ¹»ÆÈ¼«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
----------
ÌðÌî ¹ÌÊ¿¡Ê¤ä¤Î¡¦¤³¤¦¤Ø¤¤¡Ë
Ãæ³Ø¼õ¸³ÀìÌç½Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ÂåÉ½
1973Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âç¼ê¿Ê³Ø½Î¤Ç½½¿ôÇ¯¶Ð¤á¤¿¸å¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤òÀßÎ©¡£Åìµþ¡¦¼«Í³¤¬µÖ¤È»°ÅÄ¤Ë¹»¼Ë¤òÅ¸³«¡£³ØÆ¸ÊÝ°é»ÜÀßABI-STA¤ÎÆÃÊÌ¸ÜÌä¤âÌ³¤á¤ë¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ØÃæ³Ø¼õ¸³¤Ç»Ò¤É¤â¤ò¿¤Ð¤¹¿Æ¥À¥á¤Ë¤¹¤ë¿Æ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡Ø13ºÐ¤«¤é¤Î¤³¤È¤Ð»öÅµ¡Ù¡Ê¥á¥¤¥Ä½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø½÷»Ò¸æ»°²È ºù°þ¡¦½÷»Ò³Ø±¡¡¦ÒÖÍÕ¤ÎÈëÌ©¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØLINE¤Ç»Ò¤É¤â¤¬¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÆüËÜ¸ì¡×ÂçÊø²õ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ü¦Á¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØµìÌ¾Ìç¹»vs.¿·Ì¾Ìç¹»¡Ù¡Ù¡ÊSB¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊÃæ³Ø¼õ¸³ÀìÌç½Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ÂåÉ½ ÌðÌî ¹ÌÊ¿¡Ë