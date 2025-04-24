£²£°ºÐ¤ÇÎ¹Î©¤Ã¤¿¡¢ÃæÆüÆþÃÄ¤Î¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥¨¡¼¥¹¡¡»Ë¾å½é½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤Îºî¿·³Ø±¡¡¡È¬ÌÚÂô¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤«¤¹»×¤¤
¡¡¥×¥íÌîµå£Ï£Â¥¯¥é¥Ö¤ÎÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¸µ¥í¥Ã¥Æ´ÆÆÄ¤ÎÈ¬ÌÚÂôÁñÏ»¤µ¤ó¡Ê£¸£°¡Ë¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¡¦ºî¿·³Ø±¡¹â»þÂå¤Î£±£¹£¶£²Ç¯¤Ë¥»¥ó¥Ð¥ÄÍ¥¾¡Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ë¾å½é¤Î½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬³«²ñ¼°ÅöÆü¤ËÀÖÎ¡´¶À÷¤¬È½ÌÀ¡¢¶¯À©³ÖÎ¥¤ÎÍ«¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¡£ÂåÌò¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¹µ¤¨¤Î²ÃÆ£ÉÌ¡Ê¤¿¤±¤·¡ËÅê¼ê¡£Âç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¤Ç±É´§¤ò¾¡¤Á¼è¤êÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Èá±¿¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£È¬ÌÚÂô¤µ¤ó¤¬Åö»þ¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡ÀÖÎ¡´¶À÷¤Ë¤è¤ë¥¨¡¼¥¹¤ÎÎ¥Ã¦¤È¤¤¤¦Í½´ü¤»¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ºî¿·³Ø±¡¤Ï²Æ¤ÎÂç²ñ¤Ç²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡È¬ÌÚÂô¤µ¤ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿²ÃÆ£Åê¼ê¤Ï½éÀï¤ÎÂÐµ¤Àç¾Â¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤Ç±äÄ¹£±£±²ó¤ò£´°ÂÂÇ£±£²Ã¥»°¿¶¤Î£±¼ºÅÀ´°Åê¡££²²óÀï¤ÎÂÐ·Ä±þ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤â´°Éõ¤·¤¿¡£
¡¡È¬ÌÚÂô¤µ¤ó¤¬Âà±¡¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ËÉüµ¢¤·¤¿½à¡¹·è¾¡¤Î´ôÉì¾¦Àï¤â²ÃÆ£Åê¼ê¤Ï£¸²ó¤ò£°Éõ¤·¡¢£¹¡Ý£²¤Ç¤Î²÷¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¶¯¹ëÃæµþ¾¦¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¡£ÌÚËóÃ£É§Êá¼ê¡Ê¸µÃæÆü¡Ë¤ÈÎÓ½Ó¹¨Åê¼ê¤Î¶¯ÎÏ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¡¢Â©µÍ¤Þ¤ëÅê¼êÀï¤òÅ¸³«¡£·è¤áµå¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¡¢»¶È¯£³°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¡¢£²¡Ý£°¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¡Ö²ÃÆ£·¯¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤«¤éËÍ¤Ê¤ÉÅê¤²¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦°ìÅÙ¤â½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦È¬ÌÚÂô¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¹Æü¤Î·è¾¡Àï¡£ºî¿·³Ø±¡¤Ïµ×Î±ÊÆ¾¦¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤ò£±¡Ý£°¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤ÎÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¡££±£¹£³£²Ç¯¤Î¥»¥ó¥Ð¥ÄÍ¥¾¡¹»¡¢¾¾»³¾¦¡Ê°¦É²¡Ë¤¬²Æ¤Î·è¾¡¤ËÄ©¤ó¤Ç»¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£´£´²óÂç²ñ¤Ç¥¸¥ó¥¯¥¹¤ò½é¤á¤ÆÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡²ÃÆ£Åê¼ê¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â£µ°ÂÂÇ£°Éõ¤Î²÷Åê¡£È¬ÌÚÂô¤µ¤ó¤ÎÉÔºß¤òËä¤á¤Æ·×£µ»î¹ç£´£¶²ó¤ò¼«ÀÕ£±¤ÇÅê¤²¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤¬½Õ¤ÏÅê¤²¤Æ¡¢²Æ¤Ï²ÃÆ£¤¬¤É¤ó¤É¤ó¡¢¤É¤ó¤É¤óÅê¤²¤Æ¡£½Õ¡¢²Æ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï£·ÅÀ¤·¤«¼è¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²ÃÆ£¤Ï£´£°²¿¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤¿¤«¤é¡¢£²¿Í¤Ç£±£°£°¥¤¥Ë¥ó¥°¶á¤¯Åê¤²¤Æ¡×¡Ê¢¨´ôÉì¾¦Àï¤Ï·§ÁÒÅê¼ê¤¬£²ÈÖ¼ê¤Ç£±²ó¤òÅê¤²£³°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¡Ë
¡¡½Õ¤Ë£µ£²²óÄ¶¤òÅê¤²¤¿È¬ÌÚÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆóËç´ÇÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÃÆ£Åê¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÄ²ñ¼°¤Ç¤Ï¼ç¾¤ÎÃæÌî¹§À¬ÆâÌî¼ê¤ËÍ¥¾¡´ú¤¬¡¢È¬ÌÚÂô¤µ¤ó¤Ë¤ÏÍ¥¾¡½â¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤È´¿À¼¤ÎÃæ¡¢¾ìÆâ¤ò°ì¼þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ç¤Ã¤«¤¤¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¡£¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢ËÜ²»¤âÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆþ±¡¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡£³Ø¹»¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£ÅÁÀ÷ÉÂ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£´é¸þ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¡£¼êÊü¤·¤Ç´î¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê£»¨¤Ê¶»Ãæ¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¸å¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÀ¹Âç¤Ë³®Àû¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£ÆÊÌÚ¡¦±§ÅÔµÜ±Ø¤«¤é³Ø¹»¤Þ¤Ç¤Î±èÆ»¤Ï¤®¤Ã¤·¤ê¤È¿Í¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ìÁª¼ê¤é¤¬¾è¤Ã¤¿¼Ö¤ÏÄÌ¹Ô¤¬º¤Æñ¤Ê¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö£²£°Ëü¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¸å¤í¤ÎÊý¤Î¼Ö¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡£È¬ÌÚÂô¤µ¤ó¤Ï¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡²Æ¤ÎÍ¥¾¡Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÃÆ£Åê¼ê¤Ï¡¢¥×¥í¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤ËÃæÆü¤ËÆþÃÄ¡££±Ç¯ÌÜ¤Ë½é¾¡Íø¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Ë£²¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤À¤¬£³Ç¯ÌÜ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿£±·î¡¢Èá·à¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡£±·î£³Æü¤Ë±§ÅÔµÜ»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ºî¿·³Ø±¡¤ÎÆ±Áë²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿²ÃÆ£Åê¼ê¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÇÆü¸÷³¹Æ»¤òÁö¹ÔÃæ¤Ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢µ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²¶¤Ï¤½¤ÎÆ±Áë²ñ¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ãæ³Ø¤ÎÆ±Áë²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÍâÆü¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Í£²£°ºÐ¡¢£²£°ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡È¬ÌÚÂô¤µ¤ó¤Ï¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤«¤éÈ¬ÌÚÂô¤µ¤ó¤Ï£±Æü¤Ë£²£°£°µå¤«¤é£³£°£°µå¤òÅê¤²¤ÆÂÎ¤òºî¤ê¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö²ÃÆ£¤â¤Í¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Åê¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¶¤ÈÁè¤Ã¤Æ¤Í¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯Îý½¬¤·¤Æ¡×¡£ÎÙ¤ÇÉé¤±¤º¤ËÅê¤²¹þ¤à²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î»Ð¤È·ëº§¤·¤¿¡¢¸µÃæÆü¤ÎÆâÌî¼ê¤À¤Ã¤¿ÅÚ²°¹°¸÷»á¤È¤ÏÉÕ¤¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ý¤ò³«¤¯¤È²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¤â¤Í¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥¿¥±¥·¡Ê²ÃÆ£¤µ¤ó¡Ë¤Ï»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤è¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤ËÁá¤¯ÀÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¼ãÎÓ¤ß¤É¤ê¡Ë
¡¡È¬ÌÚÂôÁñÏ»¡Ê¤ä¤®¤µ¤ï¡¦¤½¤¦¤í¤¯¡Ë£±£¹£´£´Ç¯£±£²·î£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¡£ºî¿·³Ø±¡¡¢ÁáÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢£¶£¶Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÅìµþ¡Ê¸½¥í¥Ã¥Æ¡ËÆþÃÄ¡££·£³Ç¯¤Ë¥×¥íÌîµå»Ë¾å£±£³¿ÍÌÜ¤Î´°Á´»î¹ç¤òÃ£À®¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨¡¦£¸£·£µ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ºßÀÒ£±£³Ç¯¤Ç£³£¹£´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡££·£±¾¡£¶£¶ÇÔ£¸¥»¡¼¥Ö¡£ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£³£²¡££¹£²Ç¯¤«¤é£¹£´Ç¯ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥í¥Ã¥Æ´ÆÆÄ¡£¥í¥Ã¥Æ¤ò´Þ¤á¡¢À¾Éð¡¢²£ÉÍ¡¢µð¿Í¡¢ºå¿À¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤È£·µåÃÄ¤Î¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥×¥íÌîµå£Ï£Â¥¯¥é¥ÖÍý»öÄ¹¡£