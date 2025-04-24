TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤±¤µ¡¢ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»²¼¤ê¤Î±©À¸¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¶á¤¯¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤È¥¿¥ó¥¯¥í¡¼¥ê¡¼¤¬²£Å¾¤¹¤ë¤Ê¤É3Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬±ê¾å¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÃÏ¶Á¤­¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¥È¥ì¡¼¥é¡¼¡¢¥¿¥ó¥¯¥í¡¼¥ê¡¼¤¬²£Å¾¡¡1¿Í»àË´¡¡ÅìËÌÆ»²¼¤ê¡¦±©À¸PAÉÕ¶á¤Ç3ÂæÍí¤à»ö¸Î

¸áÁ°5»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö¹âÂ®Æâ¤Ç»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅìËÌÆ»²¼¤ê¤Î±©À¸¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥é¡¼¡¢¥¿¥ó¥¯¥í¡¼¥ê¡¼¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Î3Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬µ¯¤­¡¢¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬²£Å¾¤·±ê¾å¡¢¥¿¥ó¥¯¥í¡¼¥ê¡¼¤â²£Å¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¶áÎÙ½»Ì±
¡Ö¥É¡¼¥ó¤È¤¤¤¦²»¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¿¶Æ°¡¢ÃÏ¶Á¤­¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×

¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤«¤é1¿Í¤¬µß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥¿¥ó¥¯¥í¡¼¥ê¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿40Âå¤ÎÃËÀ­¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ­¤â¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£