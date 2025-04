【PS5最新システムソフトウェアアップデート】 4月24日 配信

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、プレイステーション 5の最新システムソフトウェアアップデートを本日4月24日より全世界に向けて順次配信する。

本アップデートでは、アクセシビリティの幅を広げる新機能「オーディオフォーカス」の追加に加えて、歴代プレイステーションをモチーフにしたホーム画面のカスタマイズ機能が再び登場する。

新機能「オーディオフォーカス」

オーディオフォーカスは、アクセシビリティの幅を広げるためにゲームやボイスチャットの小さな音を強調する機能。聞こえ方の好みに合わせて選択可能なプリセットが用意されており、ヘッドホンやヘッドセットの使用時に、より没入感を高め、クリアなオーディオ体験を実現する。

【PS5 システムソフトウェアアップデート オーディオフォーカス】

オーディオフォーカスの設定をオンにすると、強調したい音の種類に合わせて、プリセットオプションを選択できる。ゲーム内のキャラクターのセリフや、足音や草の擦れる音のような捉えにくい効果音、パーティチャットの音声などが聞き分けやすくなり、さらに没入感が増したゲーム体験を楽しめる。

オーディオフォーカスを有効にするには、[設定]>[サウンド]>[音量]>[オーディオフォーカス]の順に選択する。本機能はコントロールセンターからもアクセスできるため、ゲームプレイ中に簡単に設定を調整できる。

プリセットの4種類のフォーカスタイプから、強調したい音を選択できる。

・低音を強調:エンジンの音や振動音などの低音を強調する。

・声を強調:ボイスチャットの音声やキャラクターの声などの中音域を強調する。

・高音を強調:足音や金属音などの高音域を強調する。

・小さい音を強調:すべての音域で、音量が小さい音を強調する。

各プリセットのサポートレベルは、3段階(弱、中、強)の調整が可能。また、プリセットのサポートレベルは、好みに合わせてL/R別々に設定することも可能となっている。

オーディオフォーカス機能は、USBまたはアナログジャックで接続されたヘッドホンの使用時に利用できる。ただし、テレビ、AVアンプ、サウンドバーを介したHDMI接続には対応していない。

歴代プレイステーションをモチーフにしたUIが復活

プレイステーションの誕生30周年を祝う一環で、サプライズとして、プレイステーション、プレイステーション 2、プレイステーション 3、プレイステーション 4の4世代のコンソールをモチーフにしたデザインにPS5のホーム画面をカスタマイズできる機能が期間限定で提供された。

当初は期間限定での提供を予定していたが、コミュニティーから多くの反響が届いたことを受けて、今回、本機能が復活する。

本機能は[外観]と呼ばれ、[設定]メニューからアクセスできる。[システム]>[外観]>[外観とサウンド]の順に選択する。

PS5のホーム画面をカスタマイズできる機能が復活。[設定]メニューからアクセスできる

[システム]>[外観]>[外観とサウンド]の順に選択

(C) 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.