µð¿ÍÀï¤ÎµÒÀÊ¤ËÊ¶¤ì¤Æ¤¤¤¿Âç¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÌÜÎ©¤Á¤½¤¦¡×¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÈÊÂ¤ó¤Ç´ÑÀï¤ËÈ¿¶Á
Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡¡¥×¥íÌîµå¤ÎµÒÀÊ¤Ë¤¤¤¿·ÝÇ½¿Í¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£22Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿Í¡½ÃæÆüÀï¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤Î¤Ï¸µAKB¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¼Â¶È²È¤Ç¤â¤¢¤ë¾®ÅèÍÛºÚ¡£Í¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡×¡Ö¤¨!?¡×¡Ö¤³¤¸¤Ï¤ë¤¬¸«¤Æ¤¿¤Î¤«¡Ä!!¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Îµð¿Í¥¿¥ª¥ë¤ò¼ó¤Ë´¬¤¤¤Æ¥«¥á¥é¤Ë¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤¿¾®Åè¡£ÎÙ¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×¤Î¾®ÌÚÇîÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£¾®Åè¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¾®ÌÚ¤µ¤ó¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤Ìîµå´ÑÀï¡×¤Èµ¤·¡¢´ÑÀï¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡×¡Ö¤¨!?¡×¡Ö¤³¤¸¤Ï¤ë¤¬¸«¤Æ¤¿¤Î¤«¡Ä!!¡×¡Ö¤³¤¸¤Ï¤ë¤Í¤¨¤µ¤óÈþ¤·²á¤®¤ë¡×¡Öº£Æü¤Îµð¿ÍÀï¡¢Íè¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Îµð¿ÍÀï¤ËÍè¤Æ¤¿¤ó¤«¡×¡ÖÌîµå´ÑÀï¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÌÜÎ©¤Á¤½¤¦¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾®Åè¤È¾®ÌÚ¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿µð¿Í¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢8-1¤Ç²÷¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë