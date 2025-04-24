¸öÅÄÐÔÌ¤¤¬´¶Æ°¡ªWWE¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢À¸´ÑÀï¤ÇÂç¶½Ê³¡¡ÆüËÜ¿Í½÷»Ò²¦¼Ô¤È¤Î2S¤Ë¡Öµã¤´é¤â¤«¤ï¤æ¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ê42¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£À¤³¦ºÇÂç¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡ÖWWE¡×¤ÎÇ¯´ÖºÇÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢41¡×¤òÀ¸´ÑÀï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖWWE WRESTEL MANIA in Las Vegas!¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢41¡×¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏWWEÀ¤³¦½÷»Ò²¦ºÂ3WAY¥Þ¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤óº£²ó1ÈÖ¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡¢¥¤¥è¥¹¥«¥¤vs ¥ê¥¢¥ê¥×¥ê¡¼vs¥Ó¥¢¥ó¥«¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥¤¥è¤ò2¿Í¤¬¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤¨¤ë¤«¡ª¡©¡ª¤È¤æ¤¦¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤·ã¤·¤¤Àï¤¤¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¤ä¤Ð¤¤¡ª¥¤¥è¤¿¤ó¡¢ËÉ±Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª@rhearipley_wwe ¥ê¥¢¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¸«¤¿¤é¤ï¤«¤ëÄÌ¤ê¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡ªºÇ¸å¤Î¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤Æ¤ó¤Æ¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤Î´¶ÁÛ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¡¢ËÉ±ÒÀï¤ò¤·¤ÆËÉ±Ò¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢¥¤¥è¤¿¤ó¤Ï½÷À½é¡ªÆüËÜ¿Í27Ç¯°ÊÍè¤Î°Î¶È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈËÉ±Ò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö»î¹ç½ª¤ï¤ê¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ç²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Ï¥°¤«¤é¤Î¼ó¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ò¤É¤·¤ó¤È¾è¤Ã¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡ª¤â¡¼¤Û¤ó¤È¥Ù¥¬¥¹¤Þ¤Ç±þ±çÍè¤Æ¤Þ¤Â¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤Ã¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÅØÎÏ¤È´¶Æ°¤ÈÎÞ¡¢1¿Í¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ¾À·¤â¤¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§Ã£¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤ò¶½Ê³¤ÎÍò¤Ë´¬¤¹þ¤à¥Ñ¥ï¡¼¡¢Âº·É¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¼ó¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿´é¡£¤Û¤ó¤Þ¡ª¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÇ°¤ËºÜ¤Ã¤±¤È¤¤Þ¤¹¾Ð¾Ð¡×¤È¥Ù¥ë¥È¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¡×¡Öµã¤´é¤«¤ï¤æ¤¤¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤Æ¤ë¤¯¤¦¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¯¤¦¤Á¤ã¤ó¤Î¶½Ê³ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¤Îº×Åµ¤òËþµÊ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£