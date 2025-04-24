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24日午前9時8分ごろ、青森県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、青森県の八戸市、野辺地町、三戸町、五戸町、それに青森南部町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□青森県
八戸市　野辺地町　三戸町
五戸町　青森南部町

■震度2
□青森県
十和田市　三沢市　七戸町
六戸町　横浜町　東北町
六ヶ所村　おいらせ町　田子町
階上町　平内町　外ヶ浜町
むつ市　東通村

□岩手県
宮古市　久慈市　田野畑村
普代村　岩手洋野町　住田町
盛岡市　二戸市　八幡平市
葛巻町　岩手町　軽米町
九戸村　一戸町　花巻市

■震度1
□青森県
新郷村　青森市　五所川原市
つがる市　今別町　蓬田村
佐井村

□岩手県
山田町　岩泉町　野田村
大船渡市　陸前高田市　釜石市
大槌町　雫石町　紫波町
矢巾町　北上市　遠野市
一関市　奥州市　金ケ崎町
平泉町

□北海道
函館市

□宮城県
気仙沼市　登米市　栗原市
石巻市

□秋田県
大館市　鹿角市　北秋田市
小坂町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。