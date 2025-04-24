24日午前9時8分ごろ、青森県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、青森県の八戸市、野辺地町、三戸町、五戸町、それに青森南部町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□青森県

八戸市 野辺地町 三戸町

五戸町 青森南部町

■震度2

□青森県

十和田市 三沢市 七戸町

六戸町 横浜町 東北町

六ヶ所村 おいらせ町 田子町

階上町 平内町 外ヶ浜町

むつ市 東通村



□岩手県

宮古市 久慈市 田野畑村

普代村 岩手洋野町 住田町

盛岡市 二戸市 八幡平市

葛巻町 岩手町 軽米町

九戸村 一戸町 花巻市

■震度1

□青森県

新郷村 青森市 五所川原市

つがる市 今別町 蓬田村

佐井村



□岩手県

山田町 岩泉町 野田村

大船渡市 陸前高田市 釜石市

大槌町 雫石町 紫波町

矢巾町 北上市 遠野市

一関市 奥州市 金ケ崎町

平泉町



□北海道

函館市



□宮城県

気仙沼市 登米市 栗原市

石巻市



□秋田県

大館市 鹿角市 北秋田市

小坂町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。