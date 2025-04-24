青森県で最大震度3の地震 青森県・八戸市、野辺地町、三戸町、五戸町、青森南部町
24日午前9時8分ごろ、青森県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、青森県の八戸市、野辺地町、三戸町、五戸町、それに青森南部町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□青森県
八戸市 野辺地町 三戸町
五戸町 青森南部町
■震度2
□青森県
十和田市 三沢市 七戸町
六戸町 横浜町 東北町
六ヶ所村 おいらせ町 田子町
階上町 平内町 外ヶ浜町
むつ市 東通村
□岩手県
宮古市 久慈市 田野畑村
普代村 岩手洋野町 住田町
盛岡市 二戸市 八幡平市
葛巻町 岩手町 軽米町
九戸村 一戸町 花巻市
■震度1
□青森県
新郷村 青森市 五所川原市
つがる市 今別町 蓬田村
佐井村
□岩手県
山田町 岩泉町 野田村
大船渡市 陸前高田市 釜石市
大槌町 雫石町 紫波町
矢巾町 北上市 遠野市
一関市 奥州市 金ケ崎町
平泉町
□北海道
函館市
□宮城県
気仙沼市 登米市 栗原市
石巻市
□秋田県
大館市 鹿角市 北秋田市
小坂町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。