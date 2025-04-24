・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６２．２７ドル（－１．４０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３２９４．１ドル（－１２５．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３５１．８セント（＋６３．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５２８．２５セント（－７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４７２．００セント（－３．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０４０．２５セント（＋５．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９５．６２（－１．６８）

出所：MINKABU PRESS