２３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６２．２７ドル（－１．４０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２９４．１ドル（－１２５．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３５１．８セント（＋６３．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２８．２５セント（－７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４７２．００セント（－３．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４０．２５セント（＋５．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．６２（－１．６８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６２．２７ドル（－１．４０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２９４．１ドル（－１２５．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３５１．８セント（＋６３．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２８．２５セント（－７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４７２．００セント（－３．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４０．２５セント（＋５．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．６２（－１．６８）
出所：MINKABU PRESS