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How to quickly charge your smartphone: fast charging technologies in detail
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¢¡USB PD(USB Power Delivery)
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USB PD¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£USB PD 1.0¤Ç¤Ï5V¡¦12V¡¦20V¤ÎÅÅ°µ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢USB PD 2.0/3.0¤Ç¤Ï5V¡¦9V¡¦15V¡¦20V¤ËÂÐ±þ¡¢µ»öºîÀ®»þÅÀ¤ÇºÇ¿·¤ÎUSB PD 3.1¤Ç¤Ï28V¡¦36V¡¦48V¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂçÅÅÎÏ¤ÏUSB PD 1.0/2.0/3.0¤¬100W¡¢USB PD 3.1¤¬240W¤Ç¤¹¡£
¢¡Qualcomm Quick Charge(QC)
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¢¡MediaTek Pump Express
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¢¡Voltage Open Loop(VOOC)¤ª¤è¤ÓSuperVOOC
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¢¡Mi Turbo Charge¤ª¤è¤ÓXiaomi HyperCharge
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¢¡Samsung Adaptive Fast Charge(AFC)¤ª¤è¤ÓSuper Fast Charge(SFC)
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