¡ÚSV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¡Û¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×½à·è¾¡¤ÏÀ¾ÅÄÍ»Ö¤Î¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡¢üâ¶¶Íõ¤Î¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÍ¥°Ì¤«
¡¡£´·î25Æü¡¢SV¥ê¡¼¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×½à·è¾¡¤¬Âçºå¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó£±°Ì¤ÎÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡¢£²°Ì¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤¬¡¢½à¡¹·è¾¡¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¡¢¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¡££²ÀïÀè¾¡Êý¼°¤Ç¡¢¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤òÌÜ»Ø¤¹¡×SV¥ê¡¼¥°½éÂå²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ë¡Ê·è¾¡¤ÏÅìµþ¤Ç£µ·î£³Æü¤«¤é¡Ë¡£
¡¡¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î£´¥Á¡¼¥à¤Ï¤É¤³¤¬Í¥°Ì¤«¡©
¡¡SV¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¾å°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤¬½çÅö¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï£³°Ì¤Î¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹¡¢£´°Ì¤Î¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì£µ°Ì¤ÎÅìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¡¢£¶°Ì¤Î¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥º¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡Ê¤³¤Î·¹¸þ¤Ï½÷»Ò¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ë¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÍ¥°ÌÀ¤¬»ý¤Ä°ÕÌ£¤ÏÂç¤¤¤¡£¥Û¡¼¥à¤Ç·Þ¤¨·â¤Æ¤ëÅÀ¤Ç¤â¡¢¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎÍ¥°Ì¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÆüÄøÅª¤Ë£±½µ´Ö¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¡¢¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Áê¼ê¤ÎÀª¤¤¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤â¡¢Í¥Àª¤À¤í¤¦¡£²¿¤è¤êÀ¾ÅÄÍ»Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¶¯ÎÏ¤À¡£
¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×½à·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤ÎÀ¾ÅÄÍ»Öphoto by Naoki Nishimura/AFLO SPORT
¡ÖEnthusiasm¡×
¡¡ºòÇ¯10·îËö¡¢¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹¤Ë¾¡Íø¤·¤¿»î¹ç¸å¡¢ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤¿¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Î¥í¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥ê´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÇ®°Õ¡¢¤ä¤ëµ¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÀ¾ÅÄ¤òÃ¼Åª¤ËÉ½¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀ¾ÅÄÁª¼ê¤Ï¾ï¤Ë100¡ó¤Ç¡¢»î¹ç¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤Ä¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÂç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡À¾ÅÄ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¡£Èà¤¬¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¤À¤±¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤¬Äì¤«¤éÍ¯¤Î©¤Ä¡£¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ú¥¹¤ÈÊÂ¤Ö"ÂçË¤"¤ÏSV¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¶þ»Ø¤À¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¸¥§¥¹¥¡¼¡¢ÉÙÅÄ¾ÇÏ¤¬ÆÀÅÀ¸»¤È¸À¤¨¤ë¡£À¤³¦Í¿ô¤Î¥ê¥Ù¥í¤Ç¤¢¤ë»³ËÜÃÒÂç¤¬½¦¤¤¡¢Ä¹¿È¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î±ÊÏª¸µµ©¤¬Ì£Êý¤ËÂ÷¤·¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¥¨¥Ð¥Ç¥À¥ó¡¦¥é¥ê¡¼¤¬À©¶õ¸¢¤ò¼è¤ë¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢»³Æâ¾½Âç¤Ï¤ä¤äÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀµÇ°¾ì¤Ç¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤µ¤»¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡Ú¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥µ¥ó¥Ð¡¼¥º¡Û
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¤Ë¤â¾¡µ¡¤Ï¤¢¤ë¡£Å·ºÍ¥»¥Ã¥¿¡¼¡¢´ØÅÄÀ¿Âç¤Ï¥È¥ê¡¼¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥ë¥³¡¢µÜ±º·ò¿Í¤È¤¤¤¦Ì¾¤¦¤Æ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤¿¤Á¤ò¼«Í³¼«ºß¤ËÁà¤ê¡¢ºÇ¹âÃÍ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£
¡Ö´ØÅÄ¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥½¨¤Ê¥»¥Ã¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¡¢°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥ß¥¹¤ÎÂå½þ¤ÏÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Éé¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡°ìºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹¤Î¥ô¥¡¥ì¥ê¥ª¡¦¥Ð¥ë¥É¥ô¥£¥ó´ÆÆÄ¤ÏºòÇ¯10·î¤ÎÂÐÀï»þ¤Ë¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´ØÅÄ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò¥³¡¼¥È¤ËÅ¸³«¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥µ¥ó¥Ð¡¼¥º¤Ï16Ï¢¾¡¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢¶Ïº¹¤Ç£²°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤â´Þ¤á¤ë¤È¡ÖºÇ¶¯¡×¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¿ÈÄ¹218¥»¥ó¥Á¤Î¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥à¥»¥ë¥¹¥¡¼¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢SV¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÈæÎà¤¬¤Ê¤¤¡£¥Ç¥¢¥ë¥Þ¥¹¡¦¥¢¥é¥¤¥ó¤â¥¢¥¿¥Ã¥¯À®¸ùÎ¨£³°Ì¡¢¥µ¡¼¥Ö¸ú²ÌÎ¨£²°Ì¤ò¸Ø¤ë¡£¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¿Ø¤âµ´ÌÚÏ£¤¬ÂæÆ¬Ãø¤·¤¯¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¾®Ìî»ûÂÀ»Ö¤âÉü³è¤ò¿ë¤²¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎMVP¡¢¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎÂçÂð¿¿¼ù¤â¿·¥Á¡¼¥à¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ郄¶¶Íõ¤ÏÀ¾ÅÄ¤ÈÁÐàú¤òÀ®¤¹SV¥ê¡¼¥°¤Î´ÇÈÄÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£¹¶¼é¤Ë¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¡¢ÌµÁÐ¾õÂÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Õ¥§¥¤¥¯¥»¥Ã¥È¤äÇØÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÃ±½ã¤Ë¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤À¡£
¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬"¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹"¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬·ë²Ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥¥ã¥Ã¥È¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÏÉÔÅ¨¤Ë¸À¤¦¡£
¡Ö³«ËëÀï¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤â¡¢"Ï¢·¸ÌÌ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤³¤¦"¤È¿®¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤ÇÏ¢·¸ÌÌ¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢³Æ¼«¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¤¤¤Î®¤ì¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢Áª¼ê¤ÏÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¤¿¤·¡¢²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ®Ä¹¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡³«ËëÀï¡¢¥µ¥ó¥Ð¡¼¥º¤Ï¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ë´°ÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ä¸«°ã¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥µ¡¼¥Ö¤ÇÊø¤·¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó¡¢¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥óÀï¤ÎÏ¢¾¡¤Ï°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï²æËý¶¯¤¯Àï¤¦¡×
¡¡¥¥ã¥Ã¥ÈHC¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹¤Ï¤º¤Ã¤È£²°Ì¤ÎºÂ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Ç¥µ¥ó¥Ð¡¼¥º¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÃÏÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¹Åç¤ÎÄ©Àï¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¡¢¥Ë¥ß¥ë¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥ë¥¢¥¸¥º¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤Ï¶¼°Ò¤À¤í¤¦¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÁíÆÀÅÀ£±°Ì¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯·èÄêÎ¨£±°Ì¡¢¥µ¡¼¥Ö¸ú²ÌÎ¨£±°Ì¡£¹ÅçÀï¤âË½É÷¤Î¤è¤¦¤Ê¤¹¤µ¤Þ¤¸¤µ¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ËÉüµ¢¤·¤¿½ÏÎý¥»¥Ã¥¿¡¼¡¢¿¼ÄÅ±Ñ¿Ã¤Î¼ÂÄ¾¤Ê¥È¥¹¤â¸«¤â¤Î¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¤È¤Î¡ÖÆóÅáÎ®¡×¡¢¿åÄ®ÂÙÅÎ¤¬ÉúÊ¼Åª¤Ê³èÌö¤¬¤Ç¤¤¿¤é......¡£
¡¡½à·è¾¡¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢£±Ëü¿Í¤ò¼ýÍÆ¤Ç¤¤ëAsue¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¤À¡£