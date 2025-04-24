本日の予定【発言・イベント】
7:30 ハマック・クリーブランド連銀総裁、FRBのバランスシートについて講演（質疑応答あり）
13:00 欧州新車販売台数（3月）
21:00 ナーゲル独連銀総裁、クキース独財務相、記者会見
22:00 ロンバルデッリ英中銀副総裁、レーンECBチーフエコノミスト、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）「金融政策戦略の見直し」出席
23:05 シムカス・リトアニア中銀総裁、経済イベント「関税、供給ショック、金融政策」討論会参加
25日0:35 レーン・フィンランド中銀総裁、欧州経済について講演
2:00 米7年債入札（440億ドル）
6:00 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
日米財務相会合
IMF世銀春季会合（ワシントン、～26日）
G20財務相中銀総裁会議（ワシントン、～24日）
米主要企業決算
ペプシコ、P＆G、アルファベット、インテル、コムキャスト、Tモバイル、メルク、ブリストルマイヤーズスクイブ
※予定は変更することがあります
13:00 欧州新車販売台数（3月）
21:00 ナーゲル独連銀総裁、クキース独財務相、記者会見
22:00 ロンバルデッリ英中銀副総裁、レーンECBチーフエコノミスト、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）「金融政策戦略の見直し」出席
23:05 シムカス・リトアニア中銀総裁、経済イベント「関税、供給ショック、金融政策」討論会参加
25日0:35 レーン・フィンランド中銀総裁、欧州経済について講演
2:00 米7年債入札（440億ドル）
6:00 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
日米財務相会合
IMF世銀春季会合（ワシントン、～26日）
G20財務相中銀総裁会議（ワシントン、～24日）
米主要企業決算
ペプシコ、P＆G、アルファベット、インテル、コムキャスト、Tモバイル、メルク、ブリストルマイヤーズスクイブ
※予定は変更することがあります