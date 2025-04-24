日経225先物テクニカルポイント（24日夜間取引終了時点）
24日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比520円高の3万5440円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40182.55円 ボリンジャーバンド3σ
38453.17円 ボリンジャーバンド2σ
38295.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38100.20円 200日移動平均
37367.60円 75日移動平均
37357.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
36723.78円 ボリンジャーバンド1σ
35440.00円 24日夜間取引終値
34994.40円 25日移動平均
34868.63円 23日日経平均株価現物終値
34746.00円 5日移動平均
34310.00円 一目均衡表・基準線
34105.00円 一目均衡表・転換線
33265.02円 ボリンジャーバンド-1σ
31535.63円 ボリンジャーバンド2σ
29806.25円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40182.55円 ボリンジャーバンド3σ
38453.17円 ボリンジャーバンド2σ
38295.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38100.20円 200日移動平均
37367.60円 75日移動平均
37357.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
36723.78円 ボリンジャーバンド1σ
35440.00円 24日夜間取引終値
34994.40円 25日移動平均
34868.63円 23日日経平均株価現物終値
34746.00円 5日移動平均
34310.00円 一目均衡表・基準線
34105.00円 一目均衡表・転換線
33265.02円 ボリンジャーバンド-1σ
31535.63円 ボリンジャーバンド2σ
29806.25円 ボリンジャーバンド3σ
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