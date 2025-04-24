　24日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比520円高の3万5440円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40182.55円　　ボリンジャーバンド3σ
38453.17円　　ボリンジャーバンド2σ
38295.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38100.20円　　200日移動平均
37367.60円　　75日移動平均
37357.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
36723.78円　　ボリンジャーバンド1σ
35440.00円　　24日夜間取引終値
34994.40円　　25日移動平均
34868.63円　　23日日経平均株価現物終値
34746.00円　　5日移動平均
34310.00円　　一目均衡表・基準線
34105.00円　　一目均衡表・転換線
33265.02円　　ボリンジャーバンド-1σ
31535.63円　　ボリンジャーバンド2σ
29806.25円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース