¡Ö·×²è¤ÏÎ©¤Æ¤ë¡¢¤Ç¤âÎ®¤ì¤Ï¤Ä¤¯¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¡½¡½±é½Ð²È¤Ë³Ø¤Ö¡È½À¤é¤«¤¤ÃÊ¼è¤êÎÏ¡É
¥¬¥Á¤«±é½Ð¤«¤ÏÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ç¤âÀ®Î©¤µ¤»¤ë¡È¥×¥í¤ÎÀß·×ÎÏ¡É¤Ë³Ø¤Ö
¡ÚYouTubeÁíºÆÀ¸²ó¿ô60²¯ÆÍÇË¡ÛÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÀ¨ÏÓ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤¹¡Ö°µÅÝÅª¤Ê´ë²èÎÏ¡×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡£´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦±Ä¶È¿¦ É¬ÆÉ¤Î¥È¥Ã¥×YouTubeºî²È¡õ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥¿¡¼¡¢½é¤ÎÃø½ñ¡ØYouTubeºî²È¤¬¤³¤Ã¤½¤ê¶µ¤¨¤ë ¡Ö¥¦¥±¤ë´ë²è¡×¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï¡¢´ë²è¤ËÇº¤à¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò½é¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê»Å»ö¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÐíâ×¤·¤Ä¤Ä¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¾ò·ïÊ¸¡×¡Ö´ë²èÈ¯ÁÛµ»12Áª¡×¡Ö¹½À®¤ÏÌÚ¡×¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡×¤Ê¤É¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡£¤È¤Ã¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¡Ö¤ªÂê¡×¤â½ÐÂê¤µ¤ì¡¢¼Â±é¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¹½À®¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ËþºÜ¤À¡£¸½ºß¡¢Ìó30¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ø´ë²èÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÌ¾´ë¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃø¼Ô¤¬¡¢¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¡ÖPDCA¡Ê·×²è¡¦¼Â¹Ô¡¦É¾²Á¡¦²þÁ±¡Ë¼°¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤¿ËÜ½ñ¤«¤é¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£
±é¼Ô¤¬ÂæËÜÄÌ¤ê¤ËÆ°¤¯¤È¡Ö¤ä¤é¤»¡×¤Ë¤Ê¤ë¡©
¤¹¤Î¤Ï¤é
¡¡¹½À®¤Ç¤Ï¡¢´ë²è¤ÎÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤¿ÂæËÜÅª¤Ê¤â¤Î¤â¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÂæËÜ¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤Æ±é¼Ô¤¬Æ°¤¯¤È¤¤¤¦¤È¡¢Â¯¤Ë¤¤¤¦¡Ö¤ä¤é¤»¡×¤È¤â¸«¤é¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î°ã¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
ËÍ¤é¤ÎÂæËÜ¤Ï¡Ö±é½Ð½ñ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î
¤¿¤±¤Á
¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤ªÂê¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ëÂæËÜ¤Ï¡Ö±é½Ð½ñ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î´ë²è¤Ç¸«¤»¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤è¤êºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Î±é¼Ô¤Î¡ÈÁªÂò»è¡É¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡Ö¤ä¤é¤»¡×¤È¡Ö±é½Ð¡×¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
¤¹¤Î¤Ï¤é
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤ä¤é¤»¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼½ñÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ç¡¢»ö¼Â¤é¤·¤¯¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï±éµ»¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¡Ê¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ù¤è¤ê¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡»ö¼Â¤ò¤Í¤¸¶Ê¤²¤¿¤ê¡¢Á´Éô¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤¿¤±¤Á¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤È¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¡Ö±é½Ð½ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥½¤ä·è¤á»ö¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
·ë²Ì¤Ï¡È¼ýÏ¿¤·¤Æ¤«¤é¡ÉÈ½ÃÇ¤¹¤ë
¤¿¤±¤Á
¡¡¤À¤«¤é¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢¼ýÏ¿¤·¤Æ¤«¤éÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢»öÁ°¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤ÏÁÛÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö2¿ÍÁÈYouTuber¤ÎÄà¤ê´ë²è¡×¤Î±é½Ð½ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤ºÁÛÄê¡µû¤¬Äà¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÁÛÄê¢µû¤¬Äà¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¹½À®¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÈÄà¤ì¤¿¾ì¹ç¡É¤Ë¤âÊ£¿ô¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÍÑ°Õ
¤¹¤Î¤Ï¤é
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÁÛÄê¡µû¤¬Äà¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÂçÊª¤¬Äà¤ì¤¿¤éµûÂó¤ò¤È¤Ã¤ÆÎÁÍý¤¹¤ë¡¢¾®µû1É¤¤À¤±¤Ê¤é2¿Í¤¬¥±¥ó¥«¤·¤Ê¤¬¤é¾®µû¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¹½À®¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Ö±é¼Ô¡×¤ò¸«¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë
¤¿¤±¤Á
¡¡¤¿¤À¤·¡¢YouTube¤Ï¡Ö¿Í¡Ê±é¼Ô¡Ë¡×¤ò¸«¤Ë¤¯¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢±é¼Ô¼«¿È¤¬¤½¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤Ï¡¢¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤é¤·¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ì¤ÐOK
¤¹¤Î¤Ï¤é
¡¡·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤é¤·¤µ¤ò¡¢´ë²è¤òÄÌ¤·¤ÆÉ½¸½¤Ç¤¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡ÁÛÄêÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤â¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØYouTubeºî²È¤¬¤³¤Ã¤½¤ê¶µ¤¨¤ë ¡Ö¥¦¥±¤ë´ë²è¡×¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£