½Ð»º¤«¤é1¤«·î¡Ä¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È·ÑÂ³Ãæ¡×µÆÃÏ°¡Èþ¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡×¡ÖÌµÍý¤»¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×
¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Þ¥À¥à¡¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÆÃÏ°¡Èþ(34)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á¶·Êó¹ð¤È¶¦¤ËºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÄ¹½÷¤Î¹Ô»ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¹¤³¡¼¤·¤º¤Ä½ÐÍè¤ë¤ª»Å»ö¤À¤±ºÆ³«¤·¤¿¤ê¡¡¤½¤·¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤â·ÑÂ³Ãæ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ»äÉþ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£Çò¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ê¥Ü¥ó¤¬Âô»³¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ý¥á¥é¡¼¥È¤Î¥Ì¡¼¥É¥ê¥ó¥°¤ò°ìÎ³¤Á¤ç¤³¤ó¤È¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Þ¥À¥à¡¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£À¶Á¿¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¾¯¤·¤º¤ÄÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¡¤ªÈè¤ìÍÍ¡Á¡×¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È ÌµÍý¤»¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µÆÃÏ¤Ï2018Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤òÈ¯É½¡¢20Ç¯8·î¤ËÄ¹½÷¡¢25Ç¯3·î¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£