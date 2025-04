「Play fashion!」をミッションに掲げ、”グッドコミュニティ共創カンパニー”を目指す株式会社アダストリアが展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」は24日、俳優の北村匠海と清原果耶が出演するキャンペーンムービーを特設サイトと「niko and ...」公式YouTubeチャンネル及び全国の「niko and ...」店舗にて公開した。

今回のキャンペーンムービーのテーマは「それぞれの小さな旅」。北村と清原にサブキャストを加えた4名が、日常の中で少しいつもと違う行動をとることで、思いがけない新しいものに出会うまさかの出会いの様子を描いている。期待通りではなく、予想外の出会いによって意外な「にあう」が見つかるというストーリーを通して、「niko and ...」のブランドキャッチコピー“であうにあう”というメッセージを表現。楽曲は、奥田民生の名曲「さすらい」を、永野亮、岩崎優也、かめがいあやこ、室田夏海の4名がマイクリレーをしながら合唱スタイルで歌い上げており、4名それぞれの15秒のムービーは、独立していながらも、4本連続で再生すると、映像も音楽もシームレスにつながる新感覚リレームービーとして、ここでしか聴くことができない「さすらい」を楽しめる。さらに。北村と清原のインタビュー動画とメイキング動画も、4月24日より公式YouTubeにて公開に。“であうにあう”というキーワードにちなんで2人が最近出会ったお気に入りや、ゴールデンウィークなどの休みに行きたい場所について語っているので、こちらも必見!また、今回のムービー公開に併せて、全国の様々な場所で展開される「○○○であう」を見つけて撮影・投稿して賞品が当たる『であうにあう』キャンペーンを実施。応募期間は5月23日(金)23:59までとなっているので、詳細は特設サイトにてチェックを。