SEVENTEEN¤¬¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë°ûÎÁ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤äÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡ª¿·À¸³è¤¬»Ï¤á¤ë¿Í¤Ø¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊWONWOO¡Ë
SEVENTEEN¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥µ¥ó¥È¥êー¤Î¿·CM¡Ö¥µ¥ó¥È¥êー¡¦¥Î¥ó¥¢¥ë ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー ¥Î¥ó¥¢¥ë¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡×ÊÓ¤¬4·î24Æü¤ËWEB¤Ç¸ø³«¡¢°ìÉôÃÏ¾åÇÈ¤Ç4·î26Æü¤è¤ê½ç¼¡ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¥µ¥ó¥È¥êー¤Ï¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë°ûÎÁ¤ò¡È¥¢¥ë¥³ー¥ë 0.00¥Ñー¥»¥ó¥È¤Î¤ª¼ò¡É¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë°ûÎÁ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ª¼ò¤¬¤â¤Ä²ÁÃÍ¤äÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼òÎàÊ¸²½¤ÎÅÁ¾µ¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼òÎàÊ¸²½¤òÃ´¤¦¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë°ûÎÁ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëSEVENTEE¤ò¡Ö¥µ¥ó¥È¥êー¡¦¥Î¥ó¥¢¥ë ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡×¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¡£
¡Ö¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë°ûÎÁ¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¿·CM¤Ï¡¢º£Ç¯10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ç¥Ó¥åーÅö½é¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëSEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ì½ï¤ËÆ±¤¸»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢½Õ¤é¤·¤¯¡Ö¿·¤·¤¯Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ä¡Ö¿·À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë°ûÎÁ¤ò°û¤ß¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢SEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¸µµ¤¤è¤¯²óÅú¡£¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー°î¤ì¤ë»Ñ¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¢£»£±Æ¥¨¥Ô¥½ー¥É
SEVENTEEN¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜCM¡£SEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤ÊÉþÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¡£½¸¹ç¥·ー¥ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬Â·¤¦¤È¡¢¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤Î´ÓÏ½¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤«¤é»×¤ï¤º¤¶¤ï¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
CM¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë²»À¼¤Î¼ýÏ¿¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢ºÇÇ¯¾¯¤ÎDINO¤¬¥á¥ó¥Ðー¤ÎÀ¼¤òÂ·¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥¥åー½Ð¤·¤ËÎ©¸õÊä¡£¡Ö1,2,3¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÓ¤ò¿¶¤ê¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡ÖÍÙ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ä¤ë¤Î¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥¥åー½Ð¤·¤Î¥³¥Ä¤ò¥á¥ó¥Ðー¤Ë¶µ¤¨¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²»À¼¤Î¼ýÏ¿¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ¸ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Î®Äª¤ÊÈ¯²»¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÇÄ¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëSEVENTEEN¤é¤·¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÁÆ¬¤ÎJOSHUA ¤Î¥½¥í¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢´ù¤Î´Ö¤«¤éÇÁ¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥È»£±Æ¤ÇÀäÌ¯¤Ê³ÑÅÙÄ´À°¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢²¿ÅÙ¤â¥Æ¥¤¥¯¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤«¤¬¤à´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¿Â»ÎÅª¤Ê»ÑÀª¤ÇºÙ¤«¤¯±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´¥ÇÕ¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Åý³ç¥êー¥Àー¤Î S.COUPS¤òÉ®Æ¬¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤á¤ÊWONWOO¤âÍÙ¤ê½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¼«Á³ÂÎ¤ÊÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¡¢¤È¤Æ¤âÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î¥«¥á¥é¤Ë¼«Í³¤Ë¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ò·è¤á¤ë»£±Æ¤Ç¤â²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¡¹¤È¤«¤Ã¤³¤è¤¯¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¢£SEVENTEEN ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
Q¡§½Õ¤È¤¤¤¨¤Ð»Ï¤Þ¤ê¤Îµ¨Àá¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤¬¿·¤·¤¯Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
S.COUPS¡§ËÍ¤Ï¿å±Ë¤ò½¬¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹ ¥Ä¥¢ーÃæ¤ËWOOZI¤äJEONGHAN ¤Ë¿å±Ë¤ò½¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
DK¡§¿å±Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
WONWOO¡§JUN¤Ï¡©
JUN¡§¤½¤·¤¿¤éËÍ¤Ï¡Ê¥Î¥ó¥¢¥ë¤Ë¡Ë¤è¤¯¹ç¤¦ÎÁÍý¤ò½¬¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
HOSHI¡§¤¢～¡Ê¥Î¥ó¥¢¥ë¤È¡Ë¤è¤¯¹ç¤¦¤Ä¤Þ¤ß¤ò¤Í¡£
JUN¡§¿©¤Ù¤Ù¤Ê¤¬¤é°û¤ó¤À¤é¤¹¤´¤¯¡Ê¹ç¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
DK¡§ËÍ¤ÏÌîµå¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ê´ÑÀï¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ë¥µ¥ó¥È¥êー¡Ê¥Î¥ó¥¢¥ë¡Ë¤ò¤°¤¤¤Ã¤È¡ª¡¡°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª
S.COUPS¡§¥Î¥ó¥¢¥ë¡ª
HOSHI¡§SEUNGKWAN¤Ï¡©
SEUNGKWAN¡§ËÍ¤Ï¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Q¡§¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¥Î¥ó¥¢¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
JOSHUA¡§¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤¤È¤ê¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤«¤Ê¡£¼¡¤ÎÆü¤Ë¥³¥ó¥µー¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¥Î¥ó¥¢¥ë¤À¤Ã¤¿¤éÂÎ¤ËÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¤Í¡£
DK¡§¥³¥ó¥µー¥È¤À¤«¤é¤Í¡£
HOSHI¡§ËÍ¤â¼¡¤ÎÆü¤ËÍ½Äê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ª¼ò¤Ï¹µ¤¨¤¿¤¤¤±¤É¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ï³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¡£
DK¡§¼¡¤ÎÆü¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¤·¤Í¡£
MINGYU¡§ËÍ¤Ï¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤Ë°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ò¹¯Åª¤Ç¤â¤¤¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤« ¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¥µ¥ó¥È¥êー¤Î¥Î¥ó¥¢¥ë¤ò°û¤à¤È¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
S.COUPS¡§¥Î¥ó¥¢¥ë ¥Î¥ó¥¢¥ë¢ö
DINO¡§ËÍ¤Ï¤Ê¤ó¤«¤ª¼ò¤ò¹µ¤¨¤¿¤¤Æü¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¥Î¥ó¥¢¥ë¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§Ì¤Íè¤¢¤Õ¤ì¤ë¿·À¸³è¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¿Í¤Ë¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
WONWOO¡§ËÍ¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«¿È¤ò»ý¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
DK¡§¤µ¤¹¤¬～¥Á¥ç¥ó¡¦¥À¥¸¥ç¥ó¤À¡Ê¢¨1¡Ë¡£
MINGYU¡§WOOZI¤µ¤ó¤Ï¡©
WOOZI¡§Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÊâ¤º¤ÄÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤¿³§¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤ÇÇï¼ê¤ò¼õ¤±¤ÆÅöÁ³¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
THE8¡§¿·¤·¤¯²¿¤«¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¿É¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¸µµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
VERNON¡§¡Ö¿·À¸³è¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¿Í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¯»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ëµ¤»ý¤Á¼«ÂÎ¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¤à¤·¤í¸«½¬¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
DK¡§³§¤µ¤óÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨1 ¡ÖÍ¥¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÎÃ±¸ì¡Ê¥¿¥¸¥ç¥ó¡Ë¤ËWONWOO¤ÎÉÄ»ú¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Á¥ç¥ó¡×¤ò¤Ä¤±¤¿Â¤¸ì
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.suntory.co.jp/enjoy/non-al-ambassador/
SEVENTEEN OFFICIAL SITE
https://www.seventeen-17.jp/