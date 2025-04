「サントリー・ノンアル アンバサダー」を務める韓国の13人組ボーイズグループ・SEVENTEENが出演する新CM「サントリー・ノンアル アンバサダー ノンアルをもっと自由に」篇が24日、公開された。一部地上波でも26日より順次放映される。サントリーは、ノンアルコール飲料を「アルコール0.00%のお酒」と位置付け、ノンアルコール飲料を通じて「酒類文化の伝承」に取り組んでいる。これからの酒類文化を担う若い世代を中心に、ノンアルコール飲料の魅力を伝えるため、幅広い世代から人気を誇り、世界で活躍するSEVENTEENを「サントリー・ノンアル アンバサダー」に起用した。

「ノンアルコール飲料をもっと自由に楽しんでほしい」という思いが込められたムービーは、今年10周年を迎え、デビュー当初から変わらないメンバー同士の仲むつまじさが魅力のひとつであるSEVENTEENのメンバーと、まるで一緒に同じ時間を楽しんでいるかのような感覚が味わえる内容となっている。インタビューでは、「新しく挑戦してみたいこと」「新生活が始まる人たちに向けたアドバイス」「どんなときにノンアルコール飲料を飲みたいか」といった質問に対し、SEVENTEENのメンバーたちが元気よく回答。メンバーたちのエネルギーあふれる姿も見どころとなる。撮影は、黒を基調としたフォーマルな服装に身を包み、行われた。集合シーンの撮影ではメンバー全員がそろうと、デビュー10周年の貫禄が感じられ、その光景にスタッフ陣から思わずざわめきが起こった。ムービーに使用される音声の収録の際には、最年少のDINOがメンバーの声をそろえるための“Q出し”に立候補。「1、2、3」と力強く腕を振り、撮影の合間には「踊るみたいにやるの」と楽しそうにQ出しのコツをメンバーに教える姿もあった。音声の収録はすべて日本語だったが、流暢な発音で、日本で長く活動しているSEVENTEENらしさを発揮していた。さらに、冒頭のJOSHUAのソロシーンでは、机の間からのぞき込むようなカット撮影で絶妙な角度調整が求められ、何度もテイクを繰り返した。「もう少しかがむ感じですね」と監督からの要望に紳士的な姿勢で細かく応えていた。乾杯シーンでは、統括リーダーのS.COUPSを筆頭にテンションを高めていき、普段は大人しめなWONWOOも踊り出すなど、メンバーの自然体な様子が伺え、とても和気あいあいとした雰囲気で撮影が行われた。最後のカメラに自由にポージングを決める撮影でも音楽に合わせながら、次々とかっこよくポーズを決めていた。【コメント】ALL:Say the name! SEVENTEEN! こんにちは、SEVENTEENです!HOSHI:僕たちがアンバサダーを務めるサントリーノンアルのムービーが公開されました!WONWOO:サントリーのノンアルは種類が多くてどれを飲もうか本当に迷っちゃいました。JOSHUA:しかも、どのノンアルもおいしくてとてもびっくりしました!WOOZI:メンバーと過ごせたとても楽しい撮影だったのでDK:ムービーを見て皆さんも一緒にノンアルを楽しんでいただけたらうれしいです。JUN:ぜひお楽しみください!ALL:以上、Say the name! SEVENTEEN! ありがとうございました!【インタビュー】ーー春といえば始まりの季節ですが、皆さんが新しく挑戦したいことはなんですか。S.COUPS:僕は水泳を習ってみたいです。ツアー中にWOOZIやJEONGHANに水泳を習ったのですが、またチャレンジしてみたいです。DK:水泳、めっちゃいいですね。WONWOO:JUNは?JUN:そしたら僕は(ノンアルに)よく合う料理を習ってみたいです。HOSHI:あ〜(ノンアルと)よく合うつまみをね。JUN:食べながら飲んだらすごく(合うと思います)。DK:僕は野球が好きじゃないですか。(観戦をしながら)サントリー(ノンアル)をぐいっと! 飲んでみるのはどうでしょう!S.COUPS:ノンアル!HOSHI:SEUNGKWANは?SEUNGKWAN:僕はバレーボールに挑戦したいです。ーーこれからどんなときにノンアルを飲んでみたいですか。JOSHUA:メンバーたちと一緒にやきとりを食べに行くときかな。次の日にコンサートがあるときにノンアルだったら体に負担が少ないかもね。DK:コンサートだからね。HOSHI:僕も次の日に予定があってお酒は控えたいけど、雰囲気は楽しみたいとき。DK:次の日に残らないしね。MINGYU:僕はトレーニングを終えたあとに飲みたくなるときがありますが、健康的でもいたいじゃないですか。そんな時はサントリーのノンアルを飲むといいんじゃないかと思います。S.COUPS:ノンアル、ノンアル!DINO:僕はなんかお酒を控えたい日ってあるじゃないですか。そんなときノンアルに切り替えたいと思います。ーー未来あふれる新生活がはじまる人にかけてあげたいアドバイスはなんですか。WONWOO:僕たちがいつも応援しているので、自信を持って新しいことを始めてほしいと伝えたいです。DK:さすが〜チョン・ダジョン(※チョン=WONWOOの名字、ダジョン=優しい)だ。MINGYU:WOOZIさんは?WOOZI:未来に向かって一歩ずつ踏み出していく勇気を出したみなさんは本当にすてきな人なので、拍手を受けて当然ですし、本当に頑張ってください。THE8:新しく何かが始まるとつらいこともたくさんあると思いますが、そんな時があっても元気を出して楽しんでもらえたらと思います。VERNON:「新生活がはじまる人にアドバイスはありますか?」という質問ですが、新しく始まることに対してワクワクできる気持ち自体がすごくすてきだと思いますし、むしろ見習いたいです。DK:みなさんすばらしいです。