ME:I¡¢ÄÌ»»2ºîÌÜ¤Î¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡ME:I¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMUSE¡×¤¬¡¢½µ´Ö21Ëü2144PT¤òµÏ¿¤·¡¢¼«¿ÈÄÌ»»2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿ME:I
¡¡½µ´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢CD¡§19Ëü8730PT¡¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¡§1422PT¡¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ê¥Ð¥ó¥É¥ë¡Ë¡§1755PT¡¿¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡§1Ëü237PT¡£ËÜºî¤Ï¡¢Æ±ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç½é½µ19.9ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ÎCDÇä¾åËç¿ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Âç¤¤¯¤±¤ó°ú¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ä¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÀÑ¤ß¾å¤²¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤â1°Ì¤Ë¡£¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¢¨¡Û2´§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¤Î¡Ö½µ´Ö¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢2°Ì¤Ë¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Æ±ÆüÉÕ¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¡¢¡Ö½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤È¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤ß¤Ç¡¢¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë2°Ì¤Ë¡£Àè½µ4·î21ÆüÉÕ¤«¤é2½µÏ¢Â³¤ÎTOP3Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Ë¤Ï¡¢7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¡ÖROSE¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢Àè¡¹½µ4·î14ÆüÉÕ¤«¤é3½µÏ¢Â³¤ÎTOP3Æþ¤ê¤Ë¡£Æ±ÆüÉÕ¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¹¥Ä´¤Ç¡¢¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¢¨¡Û¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¡¢¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯DVD¡¦BD¤Î8¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ú¹ç»»¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤Ï¡Û
¹ç»»¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤ÏCD¤ÎÇä¾åËç¿ô¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ÎDL¿ô¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎºÆÀ¸¿ô¤ò¹ç·×¤·¤¿²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡£¥ª¥ê¥³¥ó¤Ç¤ÏCD¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤òÁí¹ç¤·¤¿¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¡£¾Ü¤·¤¤½¸·×ÊýË¡¤ÏÊÀ¼ÒWEB¥µ¥¤¥È¡ÖORICON NEWS¡×¤ò»²¾È
PT¡á¥Ý¥¤¥ó¥È¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡Ö2024Ç¯12·î23ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡Ö½µ´Ö¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ö½µ´Ö¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯4·î28ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2025Ç¯4·î14Æü¡Á20Æü¡ä
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿ME:I
¡¡½µ´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢CD¡§19Ëü8730PT¡¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¡§1422PT¡¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ê¥Ð¥ó¥É¥ë¡Ë¡§1755PT¡¿¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡§1Ëü237PT¡£ËÜºî¤Ï¡¢Æ±ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç½é½µ19.9ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ÎCDÇä¾åËç¿ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Âç¤¤¯¤±¤ó°ú¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ä¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÀÑ¤ß¾å¤²¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤â1°Ì¤Ë¡£¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¢¨¡Û2´§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Ë¤Ï¡¢7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¡ÖROSE¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢Àè¡¹½µ4·î14ÆüÉÕ¤«¤é3½µÏ¢Â³¤ÎTOP3Æþ¤ê¤Ë¡£Æ±ÆüÉÕ¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¹¥Ä´¤Ç¡¢¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¢¨¡Û¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¡¢¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯DVD¡¦BD¤Î8¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ú¹ç»»¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤Ï¡Û
¹ç»»¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤ÏCD¤ÎÇä¾åËç¿ô¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ÎDL¿ô¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎºÆÀ¸¿ô¤ò¹ç·×¤·¤¿²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡£¥ª¥ê¥³¥ó¤Ç¤ÏCD¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤òÁí¹ç¤·¤¿¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¡£¾Ü¤·¤¤½¸·×ÊýË¡¤ÏÊÀ¼ÒWEB¥µ¥¤¥È¡ÖORICON NEWS¡×¤ò»²¾È
PT¡á¥Ý¥¤¥ó¥È¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡Ö2024Ç¯12·î23ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡Ö½µ´Ö¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ö½µ´Ö¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯4·î28ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2025Ç¯4·î14Æü¡Á20Æü¡ä