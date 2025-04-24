Ãæ¹ñ¡¦Þ¶¹¾¾Ê¡¡¾®³Ø¹»¤Î¹»Ìç¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ßÊ£¿ô¤Î»ùÆ¸¤äÊÝ¸î¼Ô¤¬»à½ý¡¡¥Í¥Ã¥Èµ»ö¾Ãµî¤·Åö¶É¤¬ÅýÀ©¤«
Ãæ¹ñ¤Î¾å³¤¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÞ¶¹¾¾Ê¤Ç¼Ö¤¬¾®³Ø¹»¤Î¹»Ìç¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
²¼¹»Ãæ¤ÎÊ£¿ô¤Î¾®³ØÀ¸¤é¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Þ¶¹¾¾Ê¤Î¶â²Ú»Ô¤Ç22ÆüÍ¼Êý¡¢¾®³Ø¹»¤Î¹»ÌçÁ°¤Ë¤¤¤¿²¼¹»Ãæ¤Î»ùÆ¸¤é¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô¤äÊÝ¸î¼Ô¤é¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ùÆ¸¤ä·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤é¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Ê£¿ô¤Î¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤ä¸½¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Ï¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¼Ö¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤Æ¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ¸µÅö¶É¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¤³¤Î»ö·ï¤Ë´Ø¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»ö·ïÈ¯À¸¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ»ö¤â¥Í¥Ã¥È¤Ç·ÇºÜ¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÅýÀ©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï2024Ç¯11·î¡¢¹Åì¾Ê¤Ç60Âå¤ÎÃË¤¬¼Ö¤òË½Áö¤µ¤»35¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ìµº¹ÊÌ¤Ë»ÔÌ±¤ò»¦½ý¤¹¤ë»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£