ÊÆ¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¡¢1-3·î´ü¤ÎÂ»¼ºÍ½ÁÛ¤Û¤ÉËÄ¤é¤Þ¤º¡¡¹Ò¶õµ¡Ç¼Æþ»ý¤ÁÄ¾¤·¤Ç
Allison Lampert¡¡Shivansh Tiwary¡¡David Shepardson
[£²£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¹Ò¶õµ¡Âç¼ê¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤Ï£²£³ÆüÈ¯É½¤·¤¿£²£°£²£µÇ¯Âè£±¡¦»ÍÈ¾´ü¡Ê£²£µÇ¯£±¨¡£³·î´ü¡Ë·è»»¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£±£¸¡óÁý¤Î£±£¹£µ²¯¥É¥ë¤Ç¡¢£Ì£Ó£Å£Ç¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÍ½ÁÛÊ¿¶Ñ¤Î£±£¹£´²¯£µ£°£°£°Ëü¥É¥ë¤ò¤ä¤ä¾å²ó¤Ã¤¿¡£
ÉÊ¼ÁÌäÂê¤ä¥¹¥È¥é¥¤¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ£²£´Ç¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ò¶õµ¡À¸»º¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬Ää»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¸»º¤äÇ¼Æþ¤¬»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¡£Ä´À°¸å£±³ôÅö¤¿¤êÂ»¼º¤Ï£°¡¥£´£¹¥É¥ë¤È¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î£±¡¥£²£¹¥É¥ë¤Þ¤Ç¤ÏËÄ¤é¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£²£³²¯¥É¥ë¡£»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£³£¶²¯¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤ÏÇ¼Æþ¿ô¤òÁý¤ä¤¹¹½¤¨¤Ç¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Ï£±·î¤Î¿å½à¤ÈÈæ¤Ù¡¢¤Û¤ÜÇÜÁý¤È¤Ê¤ë¾å¸Â¤Î·î»º£³£¸µ¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥±¥ê¡¼¡¦¥ª¥ë¥È¥Ð¡¼¥°ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤Ï½¾¶È°÷¤Ø¤Î½ñ´Ê¤Ç¡¢£²£µÇ¯¤ò¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¡ÖÅ¾´¹¤ÎÇ¯¡×¤È¤¹¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤Ï£²£²Æü¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë´ØÏ¢»ö¶È¤Î°ìÉô¤ò£±£°£µ²¯£µ£°£°£°Ëü¥É¥ë¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£¥ª¥ë¥È¥Ð¡¼¥°»á¤Ï»ö¶È¸úÎ¨²½¤ÈºâÌ³´ðÈ×¤Î¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈóÃæ³Ë»ñ»º¤ÎÀÚ¤êÎ¥¤·¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÄÌ³°µ½Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë»Üºö¤Î°ì´Ä¤À¡£
°ìÊý¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤¬¶¡µëÌÖ¤Îº®Íð¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢ºòÇ¯¹Ò¶õµ¡¼ûÍ×¤¬¿¤Ó¼õÃí»Ä¤¬ËÄ¤é¤àÃæ¡¢°ìÉô¤ÎÀ¸»º¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÊÆÃæËÇ°×Ëà»¤¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤ÏÃæ¹ñ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¸þ¤±¤Î£²µ¡¤¬ÊÖÁ÷¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£